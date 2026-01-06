Sabalenka và Kyrgios bị chỉ trích vì trận đấu gây tranh cãi

Kyrgios đánh bại Sabalenka sau hai set với tỷ số 6-3, 6-3 ở trận biểu diễn tại Dubai (UAE) cuối tháng 12/2025. Dù là trận đấu giải trí, cuộc so tài Kyrgios và Sabalenka diễn ra khá nhàm chán.

Tay vợt nữ Sabalenka chơi trên mặt sân nhỏ hơn nhưng không gây ra nhiều khó khăn cho Kyrgios, trong khi tay vợt nam người Australia lộ rõ thể lực suy yếu khi gần như không thi đấu trong mùa giải năm ngoái.

Aryna Sabalenka và Nick Kyrgios bị chê bai về trận đấu gây tranh cãi (Ảnh: AFP).

Chia sẻ với báo giới, cựu tay vợt số một thế giới Iga Swiatek bình luận đầy mỉa mai: "Tôi không quan tâm và xem những trận đấu kiểu như vậy. Tôi không nghĩ trận đấu đó liên quan gì tới thay đổi xã hội hay bất kỳ chủ đề quan trọng nào.

Quần vợt nữ hiện có vị thế riêng, những câu chuyện tuyệt vời để kể và không nhất thiết phải so sánh với quần vợt nam. Mọi thứ đã thay đổi, không giống như nửa thế kỷ trước".

Sau trận đấu tranh cãi với đồng nghiệp nữ, Nick Kyrgios sẽ bước vào giải Brisbane International 2026 với nhiều hoài nghi, anh chỉ thắng 1/5 trận đấu năm 2025 trước khi dính chấn thương. Cơ hội để ngôi sao Australia đánh bại Aleksandar Kovacevic đang bị đặt dấu hỏi.

Ở Brisbane International 2026, tay vợt nữ Aryna Sabalenka chạm trán Cristina Bucsa với mục tiêu chiến thắng. Ở cuộc đối đầu gần đây nhất tại US Open 2025, Sabalenka đã thắng dễ dàng 6-1, 6-4.