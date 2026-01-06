U23 Việt Nam - U23 Jordan (18h30 hôm nay): Thử thách khó khăn

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra lúc 18h30 tối nay (6/1), trên sân King Abdullah, tại Jeddah (Saudi Arabia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà U23 Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Trong số 3 đội này, Saudi Arabia và Jordan được đánh giá là những đội mạnh, còn Kyrgyzstan là ẩn số của giải.

U23 Việt Nam chuẩn bị có trận ra quân tại giải châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính vì thế, không có trận đấu nào của U23 Việt Nam ở bảng A là trận dễ dàng. Một thất bại trước bất kỳ đối thủ nào trong bảng đấu này, cũng có thể khiến cho đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik đứng trước nguy cơ bị loại.

Trận ra quân của U23 Việt Nam trước U23 Jordan vì thế càng quan trọng. U23 Việt Nam không được phép sẩy chân trong trận đấu sắp diễn ra. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu thận trọng, nhưng tự tin trước đội bóng Tây Á.

Về tổng thể, cầu thủ U23 Jordan có tố chất tốt hơn cầu thủ U23 Việt Nam. Trong đội hình của đội bóng Tây Á có khá nhiều cầu thủ có thể hình tốt, trong số đó có thủ môn Al-Faluji (1m93), trung vệ Ali Hajabi (1m91), Al-Haj (1m89), tiền vệ Saleh Fraij (1m83), Yousef Qashi (1m83), tiền đạo Khaldoon Sabra (1m91)…

Với dàn cầu thủ kể trên, U23 Jordan sẽ nguy hiểm trong các pha bóng bổng. Các cầu thủ U23 Việt Nam vì thế phải để phòng những tình huống không chiến từ đối thủ. Ngoài ra, thể hình cao lớn sẽ giúp các cầu thủ U23 Jordan có lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

HLV Kim Sang Sik sẽ có đối sách phù hợp để giành chiến thắng trước U23 Jordan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đối diện với đối thủ có thể hình và thể lực tốt như thế, U23 Việt Nam cần thi đấu nhanh, phân phối sức hợp lý.

Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn có điểm mạnh có thể gây khó cho U23 Jordan. Cầu thủ của chúng ta có sự khéo léo, kỹ năng kiểm soát bóng tốt, năng lực xoay trở trong phạm vi hẹp giỏi.

Sự lắt léo của các cầu thủ như Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Thanh Nhàn sẽ là vũ khí quan trọng để U23 Việt Nam khuấy đảo hàng phòng ngự của U23 Jordan, tìm đường vào cầu môn đội bóng Tây Á.

Ngoài ra, khả năng đá phạt của các cầu thủ Khuất Văn Khang và Thanh Nhàn cần được phát huy. Ở các tình huống U23 Việt Nam được hưởng những quả đá phạt gần với khu vực 16m50 của đối phương, các cầu thủ nói trên có thể tận dụng cơ hội để uy hiếp khung thành U23 Jordan.

Thi đấu tự tin, phát huy đúng các điểm mạnh của mình, đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể gây bất ngờ cho U23 Jordan.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 1-0.