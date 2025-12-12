Viktor Lê trong lần đầu thi đấu dưới màu áo U22 Việt Nam ở SEA Games

Ngày 11/12 trên sân Rajamangala (Bangkok), U22 Việt Nam bước vào trận đấu mang tính “sinh tử” cho tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp Malaysia. Trong đội hình xuất phát, HLV Kim Sang Sik mạnh dạn điền tên Viktor Lê, dấu mốc đánh dấu sự trở lại của cầu thủ Việt kiều tại SEA Games sau hơn một thập kỷ.

Sự góp mặt của Viktor Lê tại SEA Games 33 không chỉ tăng thêm sự mềm mại và sáng tạo cho tuyến giữa U22 Việt Nam, mà còn thắp lên hy vọng về một thế hệ cầu thủ Việt kiều mới tiếp tục đồng hành, đóng góp cho bóng đá nước nhà trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

Thi đấu đầy năng lượng, Viktor Lê liên tục dâng cao gây sức ép và tự mình tạo ra không ít cơ hội dứt điểm. Dù vậy, cái “duyên” trước khung thành vẫn chưa mỉm cười với cầu thủ Việt kiều này.

Sau những pha dứt điểm chưa trúng đích, Viktor Lê luôn phản ứng và tỏ vẻ tiếc nuối, hình ảnh phản chiếu rõ khát khao được ghi bàn và cống hiến cho U22 Việt Nam của cầu thủ Việt kiều.

Cuối hiệp 2, Viktor được HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ. Chia sẻ sau trận, anh cho biết mình ngày càng hòa nhập tốt hơn với lối chơi của đội và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho U22 Việt Nam trong chặng đường phía trước.

Các đồng đội của Viktor Lê cũng có một ngày thi đấu xuất sắc, khi cùng nhau "đè bẹp" Malaysia để giành vé vào bán kết một cách thuyết phục.

U22 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình và tạo ra hàng loạt pha tấn công về khung thành đối phương ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Phút 11, U22 Việt Nam phối hợp đá phạt góc, Đình Bắc lùi xuống nhận bóng rồi tạt vào vòng cấm cho Hiểu Minh đánh đầu mở tỷ số trận đấu.

Bàn mở tỷ số giúp U22 Việt Nam cởi bỏ áp lực, lập tức chơi mạch lạc và tự tin hơn. Đến phút 22, Đình Bắc lao xuống biên, xử lý khéo léo rồi trả ngược thuận lợi để Minh Phúc đệm bóng cận thành, nhân đôi cách biệt 2-0.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động hạ nhịp, ưu tiên kiểm soát và giữ chắc lợi thế. Trong khi đó, Malaysia càng đá càng mất bình tĩnh; những pha lên bóng vội vã, rời rạc của họ gần như không tạo được nguy hiểm nào đáng kể.

Chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia qua đó giành vé vào bán kết môn bóng đá nam bằng ngôi nhất bảng B và sẽ đối đầu Philippines vào ngày 15/12.