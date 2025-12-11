Trận đấu đáng quên của tay vợt Nguyễn Thùy Linh tại SEA Games 33

Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 nội dung đơn nữ môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hạt giống số 4 của giải và là niềm hy vọng lớn của tuyển Việt Nam bước vào cuộc so tài với Amartya Pratiwi, đối thủ kém hơn nhiều về thứ hạng khi chỉ đứng thứ 82 thế giới.

Ở set đấu đầu tiên, dù được đánh giá cao hơn, Nguyễn Thùy Linh lại nhập cuộc có phần chủ quan và thiếu tập trung, để rồi có những thời điểm bị Amartya Pratiwi tạo cách biệt lên tới 15-9, đặt cô vào thế bám đuổi đầy áp lực.

Dù vậy, với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, tay vợt số một Việt Nam đã nhanh chóng siết lại lối chơi, ghi liền một loạt điểm quan trọng và lật ngược tình thế, khép lại set một với chiến thắng 21-16.

Bước sang set hai, Thùy Linh một lần nữa khởi đầu không như ý khi để mất thế chủ động khá sớm. Lối đánh linh hoạt của Amartya Pratiwi gây nhiều khó khăn khiến tay vợt Việt Nam liên tục rơi vào thế phải bám đuổi.

Có thời điểm, đại diện Indonesia còn gia tăng khoảng cách và vươn lên chạm mốc 20-17, đặt Thùy Linh trước nguy cơ phải bước vào set quyết định.

Nhờ nỗ lực không bỏ cuộc và kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Thùy Linh từng bước thu hẹp cách biệt rồi san bằng điểm số 20-20, thắp lại hy vọng kết thúc trận đấu trong hai set.

Thùy Linh cùng HLV liên tục trao đổi nhanh ở bên ngoài sân, nhằm điều chỉnh chiến thuật khi cô bất ngờ bị đối thủ bám đuổi ở những thời điểm then chốt của trận đấu.

Tuy nhiên, ở những pha cầu bản lề mang tính quyết định, tay vợt trẻ Indonesia lại tỏ ra chính xác và lì lợm hơn.

Amartya Pratiwi ghi liền hai điểm quan trọng để khép lại set đấu với tỷ số 22-20, qua đó đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với kết quả hòa 1-1 sau hai set.

Bước vào set thi đấu thứ ba quyết định, Thùy Linh chủ động lấy lại sự tập trung cao độ, nỗ lực kiểm soát nhịp độ và nhanh chóng tạo ra những điểm số đầu tiên để củng cố lại tinh thần sau hai set đầy giằng co.

Những pha nỗ lực ghi điểm liên tiếp của Thùy Linh khiến đối thủ nhiều lúc rơi vào trạng thái mất kiểm soát, buộc Amartya Pratiwi phải thay đổi nhịp đánh để tránh bị cuốn vào lối chơi của tay vợt Việt Nam.

Tuy vậy, Amartya Pratiwi sau đó thi đấu đầy bùng nổ, liên tục gia tăng nhịp độ và dồn ép đối thủ, trước khi nhanh chóng khép lại set quyết định với chiến thắng thuyết phục 21-14.

Chung cuộc, tay vợt trẻ người Indonesia vượt qua Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-1 (16-21, 22-20, 21-14), giành quyền đi tiếp đầy thuyết phục.