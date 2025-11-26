U22 Việt Nam săn vàng SEA Games: Thời cơ đã tới, liệu có nở hoa?

Lứa U22 Việt Nam sắp “chín”

Trước thềm SEA Games 33, U22 Việt Nam đã có màn cọ xát chất lượng khi tham gia giải Panda Cup 2025 tại Trung Quốc. Ở giải đấu đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã chạm trán với những đối thủ hàng đầu châu lục như U22 Trung Quốc, U22 Hàn Quốc và U22 Uzbekistan.

Cần nhấn mạnh rằng U22 Việt Nam là đội bóng duy nhất ở Đông Nam Á tham gia giải đấu ở nước ngoài trước thềm SEA Games. Trong khi đó, U22 Indonesia chỉ thi đấu hai trận giao hữu trong nước gặp U22 Mali (hòa 1, thua 1), còn U22 Thái Lan chỉ có một trận giao hữu ở sân nhà gặp U22 Ấn Độ (thắng 4-0). Thậm chí, U22 Malaysia còn bị chỉ trích vì không cọ xát trước thềm SEA Games.

U22 Việt Nam được đánh giá cao về chất lượng đội hình. Đội bóng cũng có sự chuẩn bị tốt trước thềm SEA Games (Ảnh: YCNews).

Điều đó cho thấy quyết tâm rất cao giành tấm Huy chương vàng SEA Games 33 của U22 Việt Nam. Ở kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng trẻ của Việt Nam đã dừng bước ở bán kết trước U22 Indonesia. Hơn lúc nào hết, chúng ta rất muốn đòi lại ngôi vương bóng đá khu vực.

Lứa U22 Việt Nam ở thời điểm này thực sự được đánh giá cao. Chúng ta đã ba lần liên tiếp giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Trong đó, Quốc Việt còn góp mặt trong cả ba lần lên ngôi của đội bóng. Do đó, về lý thuyết, U22 Việt Nam có thể xem là ứng cử viên số một cho tấm Huy chương vàng SEA Games.

Hầu hết các thành viên trong đội U22 Việt Nam hiện tại đã cùng nhau trải qua từng lứa trẻ U17 cho tới U19, U21, U22, U23 và thậm chí là đội tuyển quốc gia (như Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Thanh Nhàn). Đây không phải là lứa cầu thủ “lắp ghép vội vã” để phục vụ mục tiêu SEA Games, mà được tôi rèn qua nhiều giải đấu quốc tế.

Còn nhớ, hồi tháng 7, sau khi cùng U23 Việt Nam (nòng cốt là lứa U22 hiện tại) vô địch giải Đông Nam Á, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Tôi cảm thấy may mắn khi dẫn dắt thế hệ cầu thủ tài năng, có nền tảng chơi bóng tốt. Với họ, điều cần thiết nhất là xây dựng một tập thể đoàn kết, gắn kết từ tuyến phòng ngự cho đến hàng công”.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam bước vào SEA Games với thách thức nhất định, từ chính nội tại của đội bóng. Đầu tiên là sự vắng mặt của nhạc trưởng Văn Trường. Trong những năm qua, tiền vệ của CLB Hà Nội vẫn được xem là “trái tim” của đội bóng với khả năng cầm nhịp và tranh chấp tốt. Do đó, anh gần như là cái tên mặc định trong đội hình xuất phát.

Sự thiếu vắng Văn Trường là tổn thất lớn với U22 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tờ Super Ball của Indonesia cũng thừa nhận việc thiếu vắng Văn Trường là thách thức lớn nhất với U22 Việt Nam ở giải đấu này. HLV Kim Sang Sik sẽ phải đau đầu giải bài toán không có Văn Trường.

Ở giải giao hữu Panda Cup 2025 vừa qua, HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng Văn Trường đá chính trong ba trận đấu. Những người được lựa chọn thi đấu bên cạnh cầu thủ này là Xuân Bắc (gặp U22 Trung Quốc), Quốc Cường (gặp U22 Uzbekistan) và Thái Sơn (gặp U22 Hàn Quốc).

Trong lần gần nhất Văn Trường không đá chính khi U23 Việt Nam gặp U23 Yemen ở vòng loại giải U23 châu Á, HLV Kim Sang Sik đã lựa chọn cặp tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Xuân Bắc. Ngoài ra, ông thầy người Hàn Quốc còn có nhân tố đáng chú ý ở vị trí này là cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (tên nước ngoài: Chung Nguyen Do), người từng khoác áo đội U21 Bulgaria.

Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng cần phải cải thiện gấp hàng công. Ở giải giao hữu Panda Cup vừa qua, U22 Việt Nam chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng (trong trận gặp U22 Trung Quốc). Trong đó, bàn thắng ấy xuất phát từ sai lầm của đối thủ, chứ không phải là một pha dàn xếp tốt.

Trong danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games, HLV Kim Sang Sik đã triệu tập tới 6 tiền đạo là Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Vĩ Hào và Lê Phát. Tuy nhiên, không ai trong số này có khả năng dứt điểm sắc sảo. Thay vào đó, họ chỉ mạnh khi dạt biên.

Việc thiếu đi “số 9” cũng là hạn chế của bóng đá Việt Nam thời điểm này. Trong những thử nghiệm trước đây, HLV Kim Sang Sik từng sử dụng Viktor Lê trong vai trò “số 9 ảo”. Tính ra, tổng số bàn thắng của Quốc Cường, Văn Khang, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Quốc Việt, Viktor Lê ở V-League mùa giải này chỉ là 11 bàn. Trong đó, không có cầu thủ nào nằm trong danh sách top 15 cây săn bàn tốt nhất giải đấu.

Ở góc độ nào đó, việc không có chân sút chủ lực giúp lối chơi của U22 Việt Nam không phụ thuộc vào nhân tố nào nhưng để tìm ra miếng đánh đa dạng, dựa trên tập thể không phải là điều dễ dàng.

Nhận diện đối thủ chính của U22 Việt Nam

Nếu xét về quyết tâm, U22 Indonesia có lẽ không thua kém U22 Việt Nam ở thời điểm này. Sau khi giành tấm Huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 32, đội bóng xứ Vạn đảo muốn bảo vệ danh hiệu này bằng mọi giá.

U22 Indonesia đang là đương kim vô địch SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong những năm qua, bóng đá trẻ của Indonesia gặt hái được thành tựu nhất định. Đội U17 Indonesia đã hai lần giành vé tham dự giải U17 thế giới. Còn đội U23 Indonesia từng về thứ 4 ở giải U23 châu Á 2024 và suýt có vé tham dự Olympic.

Điểm đáng sợ của U22 Indonesia nằm ở những cầu thủ nhập tịch. HLV Indra Sjafri đã triệu tập hàng loạt cầu thủ gốc Hà Lan như Dion Markx, Ivar Jenner¸ Mauro Zijlstra, Rafael Struick, Jens Raven vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 33.

Giờ đây, nhiều cầu thủ nhập tịch như Rafael Struick, Jens Raven đã trở về Indonesia thi đấu nên họ không còn sợ CLB chủ quản ở châu Âu không nhả người. Cũng như U22 Việt Nam, U22 Indonesia sở hữu khá nhiều tuyển thủ quốc gia như Ivar Jenner, Rafael Struick, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Hokky Caraka. Do đó, trình độ của họ không thua kém gì so với U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan cũng là ứng cử viên nặng ký. Trong nhiều năm qua, họ chưa bao giờ bị đánh giá thấp ở SEA Games. Thống kê cho thấy, trong 15 kỳ SEA Games tính từ năm 1993 tới nay, “Voi chiến” đã góp mặt trong 12 trận chung kết. Ở giải đấu năm nay, U22 Thái Lan tham dự với tư cách chủ nhà nên họ đương nhiên không muốn tuột mất tấm Huy chương vàng.

Cách đây vài ngày, U22 Thái Lan nhận tin không vui khi cầu thủ gốc Anh Jude Soonsup-Bell (từng thi đấu cho đội trẻ Chelsea, Tottenham) không thể tham dự SEA Games vì CLB chủ quản Grimsby Town không nhả người.

U22 Thái Lan quyết săn tấm Huy chương vàng SEA Games trên sân nhà (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, trong đội hình U22 Thái Lan, người hâm mộ vẫn thấy nhiều gương mặt quen thuộc như Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok… Lợi thế sân nhà sẽ giúp ích rất nhiều cho U22 Thái Lan ở giải đấu sắp tới.

U22 Malaysia tham dự SEA Games trong sự nghi ngờ. Họ chỉ có 6 cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia, còn lại đều thi đấu ở đội trẻ hoặc hạng dưới. Cầu thủ nhập tịch duy nhất Fergus Tierney không thực sự được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Theo Transfermarkt, U22 Việt Nam là đội có giá trị đội hình cao nhất với 4 triệu euro, xếp trên U22 Indonesia một chút (3,98 triệu euro). Điều đó cũng phản ánh phần nào chất lượng đội hình trong tay HLV Kim Sang Sik.

Thời cơ săn vàng đã tới với U22 Việt Nam. Người hâm mộ hy vọng đội bóng sẽ “nở hoa” trên đất Thái.