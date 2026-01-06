Theo truyền thông quốc tế, Madonna tổ chức bữa tiệc kéo dài suốt đêm tại Marrakech (Morocco). Trong loạt ảnh được chia sẻ, Akeem Morris (30 tuổi) mỉm cười rạng rỡ bên bạn gái nổi tiếng, trong khi Madonna chỉ chú thích bằng những biểu tượng trái tim màu vàng, thể hiện niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Madonna hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi (Ảnh: Instagram).

Bữa tiệc có sự góp mặt của các con Madonna gồm Rocco (25 tuổi), Mercy (19 tuổi) và cặp song sinh Stella - Estere (13 tuổi). Gia đình cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn, nhạc sống, pháo sáng, trước khi di chuyển ra khu vực sa mạc để xem màn trình diễn cưỡi ngựa truyền thống.

Ngoài những khoảnh khắc quây quần bên con cái, Madonna còn đăng ảnh nắm tay bạn trai, khẳng định mối quan hệ gắn bó. Nữ ca sĩ 68 tuổi tự tin xuất hiện với gương mặt toát lên vẻ rạng rỡ và thư thái.

Chuyến du lịch diễn ra không lâu sau khi Madonna hiếm hoi tái ngộ chồng cũ Guy Ritchie tại London (Anh) nhân dịp tham dự triển lãm cá nhân của con trai Rocco. Sau nhiều năm căng thẳng hậu ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con, hai bên được cho là đã gác lại mâu thuẫn để ủng hộ con trai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Madonna chia sẻ hình ảnh ấm áp bên bạn trai và các con nhân dịp đón năm mới trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Trên mạng xã hội, Madonna từng dành những lời đầy cảm xúc cho Rocco, khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa mẹ con bà. Đối với nữ nghệ sĩ, các con luôn giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống. Sau lần nhập viện cấp cứu năm 2023, Madonna chia sẻ rằng tình yêu từ gia đình chính là “liều thuốc tốt nhất” giúp bà hồi phục.

"Là một người mẹ, bạn thực sự có thể bị cuốn vào nhu cầu của con cái và sự cho đi dường như không bao giờ kết thúc. Nhưng khi gặp khó khăn, các con đã thực sự ở bên cạnh tôi", nữ hoàng nhạc pop viết.

Madonna đạt đỉnh cao sự nghiệp vào thập niên 1990 và vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt nhiều thập kỷ. Với hơn 300 triệu đĩa bán ra toàn cầu, bà được xem là một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại, đồng thời là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20 và 21.

Madonna luôn tự hào về 6 đứa con, gồm cả con nuôi và con ruột (Ảnh: Instagram).

Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục thách thức định kiến về tuổi tác trong ngành giải trí. The New York Times từng nhận định: “Quyền lực, sự đổi mới và danh tính - Madonna đã kết hợp tất cả trong một sự nghiệp trải dài từ âm nhạc, thời trang đến điện ảnh”.

Theo Forbes, tính đến năm 2025, Madonna sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 850 triệu USD, bao gồm thu nhập từ âm nhạc, thực hiện các chuyến lưu diễn, bản quyền, bất động sản và các dự án kinh doanh khác. Con số này khẳng định bà là một trong những nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới.

Về đời sống cá nhân, Madonna hiện hẹn hò với Akeem Morris - cầu thủ bóng đá người Jamaica từng thi đấu ở cấp đại học và bán chuyên tại Mỹ, đồng thời sở hữu bằng cử nhân khoa học chính trị. Hai người gặp nhau vào năm 2022 và công khai mối quan hệ vào giữa năm 2024.

Ở tuổi 68, Madonna chấp nhận tuổi tác mà không cố phải trẻ đẹp (Ảnh: Instagram).

Đầu năm 2025, có nghi vấn cho rằng, Madonna đã đính hôn khi bà để lộ chiếc nhẫn kim cương trong album ảnh chúc mừng năm mới trên tài khoản cá nhân Instagram. Trước thông tin này, giọng ca 68 tuổi không bình luận.

Nguồn tin thân cận cho biết Akeem có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của Madonna, khuyến khích bà chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên và giá trị của tuổi tác.

“Giờ đây, cô ấy muốn chấp nhận tuổi 68 thay vì cố gắng trông như 28. Madonna đã chuyển sang các liệu pháp nhẹ nhàng để có vẻ ngoài tươi trẻ và tự nhiên. Gương mặt của cô ấy vốn mang tính biểu tượng nên cô muốn trở lại là chính mình”, nguồn tin chia sẻ.

Hai năm qua, Akeem thường xuyên đồng hành cùng Madonna trong các chuyến du lịch, sự kiện. Trước Akeem Morris, Madonna từng hẹn hò một số người mẫu, vũ công trẻ, song hiếm mối quan hệ nào kéo dài như hiện tại.