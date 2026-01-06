5 cầu thủ trẻ bị kỷ luật tại giải U19 quốc gia vì thi đấu thiếu tích cực

Cụ thể, 5 người nhận án kỷ luật của VFF gồm cầu thủ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi.

U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà (xanh) thua U19 PVF với tỷ số 1-10 ngày 3/1 (Ảnh: VFF).

Mỗi cầu thủ trong số 5 người kể trên bị “treo giò” 5 trận kế tiếp ở các giải bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý và tổ chức, đồng thời mỗi người bị phạt bổ sung 2,5 triệu đồng.

Nguyên nhân kỷ luật được VFF đưa ra là những cầu thủ này “có hành vi thi đấu không đúng khả năng tại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2025-2026, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu và ảnh hưởng đến VFF".

Quyết định kỷ luật của VFF có hiệu lực từ ngày hôm nay. Bản thân các cầu thủ có liên quan có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF.

Ở lượt đấu thứ 9 vòng loại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2025-26 ngày 3/1, U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà bất ngờ để thua U19 PVF với tỷ số 1-10.