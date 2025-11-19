Báo Hàn Quốc bình luận khi đội nhà đánh bại U22 Việt Nam, lên ngôi vô địch

U22 Hàn Quốc đối diện với áp lực rất lớn sau thất bại 0-2 trước U22 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai giải giao hữu Panda Cup 2025 được tổ chức ở Thành Đô. Tuy nhiên, tới lượt trận cuối cùng vào chiều 18/11, đội bóng xứ Kim chi đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Việt Nam.

U22 Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Việt Nam (Ảnh: Sina).

Với kết quả này, cộng thêm việc U22 Trung Quốc hòa 0-0 trước U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc đã giành chức vô địch giải đấu. Điều đó giúp cho thầy trò HLV Lee Min Sung trút đi sức ép rất lớn từ dư luận quê nhà.

Bình luận về chiến thắng của U22 Hàn Quốc trước U22 Việt Nam, tờ Yonhap viết: “U22 Hàn Quốc đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á với chiến thắng 1-0 trước U22 Việt Nam ở giải giao hữu Panda Cup.

Bàn thắng duy nhất ở trận đấu này được thực hiện bởi Kim Myung Jun, người đang thi đấu ở Bỉ cho CLB Genk. Trận thắng này đã giúp U22 Hàn Quốc giành chức vô địch và đồng thời giúp đội nhà trút bỏ sức ép sau trận thua trước U22 Trung Quốc.

Kim Myung Jun cũng là cầu thủ hay nhất của U22 Hàn Quốc ở giải đấu này khi đóng góp 2/3 bàn thắng của đội nhà”.

Tờ News Nate bình luận: “So với trận gặp U22 Trung Quốc, HLV Lee Min Sung thay đổi gần như toàn bộ đội hình xuất phát, chỉ giữ lại ba cầu thủ gồm Shin Min Ha, Kim Dong Jin và Kang Min Jun.

Dù có nhiều sự điều chỉnh nhưng U22 Hàn Quốc vẫn dồn ép U22 Việt Nam ngay từ đầu và vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Kim Myung Jun ở phút 34. U22 Hàn Quốc cố gắng tìm thêm bàn thắng nhưng không tận dụng được cơ hội và khép lại trận đấu với chiến thắng tối thiểu.

U22 Hàn Quốc giành chức vô địch giải Panda Cup (Ảnh: Sina).

Ở giải Panda Cup 2025, U22 Hàn Quốc đã chịu trận thua 0-2 trước chủ nhà U22 Trung Quốc. Dù sao, với chức vô địch giải đấu này, đội bóng xứ Kim chi vẫn có thể tự tin hướng tới giải U23 châu Á vào tháng 1 năm sau”.

Tờ Daum đánh giá: “U22 Hàn Quốc đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 1-0 trước U22 Việt Nam. Sau giải đấu với nhiều cảm xúc, chức vô địch giải Panda Cup 2025 là phần thưởng xứng đáng của U22 Hàn Quốc. Đội bóng tiếp tục quá trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026 vào tháng 1. Ở giải đấu sắp tới, U23 Hàn Quốc (nòng cốt là đội U22 hiện tại) sẽ nằm ở bảng đấu rất khó khăn với Iran, Lebanon và Uzbekistan”.