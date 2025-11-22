Malaysia chỉ gọi 1 cầu thủ nhập tịch đối đầu với U22 Việt Nam ở SEA Games

Hôm qua (21/11), FAM đã công bố danh sách 25 cầu thủ U22 Malaysia tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33. Ở giải đấu này, họ sẽ nằm ở bảng B gặp hai đối thủ là U22 Việt Nam và U22 Lào.

Fergus Tierney là cầu thủ nhập tịch duy nhất ở đội hình của U22 Malaysia tham dự SEA Games (Ảnh: FAM).

Danh sách triệu tập của HLV Nafuzi Zain gồm hầu hết là các cầu thủ trẻ, không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong đó, ông chỉ triệu tập một cầu thủ nhập tịch là Fergus Tierney (gốc Scotland).

Tiền đạo này cũng là gương mặt quen thuộc của các đội trẻ cũng như đội tuyển quốc gia Malaysia trong những đợt tập trung gần đây.

Ngoài Fergus Tierney, chỉ có 5 người khác đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia là thủ môn Syahmi Adib, hậu vệ Ubaidullah Shamsul, các tiền vệ Aliff Izwan, Haziq Kutty Abba và tiền đạo Haqimi Azim.

Trong đó, Haqimi Azim là người giàu kinh nghiệm nhất khi có 12 lần khoác áo đội tuyển Malaysia và ghi được 1 bàn thắng.

Trước thềm SEA Games 33, U22 Malaysia không có bất kỳ trận giao hữu nào. Họ khiến dư luận nước nhà tranh cãi khi bỏ qua đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA) vào tháng 11 để tập dượt đội hình.

Danh sách triệu tập của U22 Malaysia chuẩn bị cho SEA Games (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, U22 Việt Nam đã tham gia giải giao hữu Panda Cup 2025 với các đối thủ U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc. U22 Indonesia cũng thể hiện quyết tâm vô địch khi thi đấu hai trận giao hữu gặp U22 Mali (hòa 1, thua 1).

Đội U22/U23 Malaysia không có thành tích khả quan trong năm nay. Họ đã bị loại ngay từ vòng bảng ở giải U23 Đông Nam Á. Ngoài ra, U23 Malaysia cũng không thể giành quyền tham dự giải U23 châu Á.

Theo lịch, U22 Malaysia sẽ thi đấu hai trận ở vòng bảng SEA Games 33 gặp U22 Lào vào ngày 7/12 và đối đầu với U22 Việt Nam vào ngày 11/12.