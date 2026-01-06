TPHCM cấm ô tô đường Lê Lợi trong một tuần

Ngày 6/1, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Lê Lợi để phục vụ chương trình triển lãm công nghệ và ca nhạc nghệ thuật chào đón năm mới 2026.

Theo kế hoạch, làn ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur (phường Sài Gòn) sẽ được sử dụng để tổ chức chương trình triển lãm và ca nhạc từ 0h ngày 6/1 đến 0h ngày 12/1.

Một phần làn ô tô trên đường Lê Lợi sẽ bị cấm lưu thông từ 0h ngày 6/1 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong thời gian trên, người dân có thể lái xe trong làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn. Các tuyến giao cắt với Lê Lợi như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu... vẫn lưu thông bình thường.

PC08 khuyến cáo, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu. Người dân không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường Lê Lợi (làn hỗn hợp), đoạn diễn ra hoạt động hoặc tại các giao lộ.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân và hoạt động giao thông.