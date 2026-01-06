Đăng tin cho thuê nhà, người phụ nữ ở TPHCM bị lừa 7,4 tỷ đồng

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Vấn là đối tượng trong đường dây dùng thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ khách hàng đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Bị lừa từ thông tin cho thuê nhà

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 8/2025, bà L.T.T.D. (SN 1978, trú phường An Nhơn) đăng thông tin cho thuê nhà trên trang web. Sau đó, bà nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội hỏi thuê nhà.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết.

Đến đầu tháng 9/2025, đối tượng hướng dẫn bà D. truy cập một trang web, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử đa quốc gia.

Các đối tượng nhắm vào chủ nhà cho thuê để lừa đảo (Ảnh minh họa).

Ban đầu, đối tượng cung cấp tài khoản của mình, hướng dẫn bà D. thao tác mua - bán để chứng minh việc đầu tư có lợi nhuận cao. Sau khi thấy tài khoản này phát sinh lợi nhuận, bà D. được đối tượng đề nghị tạo tài khoản riêng để trực tiếp đầu tư, với cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật và bảo đảm sinh lời.

Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng”, bà D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.

Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp không liên quan đến bà D.. Tổng số tiền bà D. đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng.

Trong quá trình này, các đối tượng từng chuyển trả lại một khoản tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tiếp tục đầu tư với số tiền ngày càng lớn.

Khi tài khoản trên website hiển thị số dư lên đến hơn 1,3 triệu USD, bà D. thao tác rút tiền thì hệ thống thông báo tài khoản bị “đóng băng”, do lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu nộp thêm khoản phí xác minh tương đương 10% lợi nhuận để mở khóa tài khoản.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà D. không tiếp tục chuyển tiền, đồng thời do không thể liên lạc được với người đàn ông trên, nên nạn nhân đã đến Công an phường An Nhơn trình báo sự việc.

Lộ đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an phường An Nhơn cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Quá trình truy xét, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Vấn là một trong những đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động chuyển - nhận tiền phục vụ đường dây lừa đảo.

Bước đầu, Vấn khai được Cao Bá Huy (SN 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) tổ chức, môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet. Vấn và Huy chính là các đối tượng đã dựng lên kịch bản lừa đảo chị D. theo kịch bản như trên.

Tại Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của các đối tượng người nước ngoài. Vấn biết công việc này lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, trong thời gian làm việc tại Campuchia, Vấn cùng Cao Bá Huy đã bàn bạc, thống nhất “khóa” một số tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản trước khi các đối tượng nước ngoài phát hiện. Sau khi về Việt Nam, Vấn đã tìm cách mở lại tài khoản, rút tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy là đối tượng giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng.

Hiện Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM, khởi tố, bắt tạm giam về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.