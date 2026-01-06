Ukraine nêu thiệt hại của Nga khi 168.000 mục tiêu bị tập kích

Binh sĩ Ukraine vác UAV trên vai (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cho biết, trong 7 tháng kể từ khi đơn vị này được thành lập, họ đã đánh trúng hơn 168.000 mục tiêu của Nga, với tổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ USD.

Bộ chỉ huy cho biết các đơn vị trực thuộc đã tiến hành hơn 832.000 nhiệm vụ tác chiến trong giai đoạn này. Theo phía Ukraine, họ đã đánh trúng 532 xe tăng, khoảng 2.500 khẩu pháo và lựu pháo, gần 7.700 phương tiện cơ giới và hơn 5.500 xe máy. Ngoài ra, Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tiến hành tập kích hơn 350 mục tiêu trực tiếp bên trong lãnh thổ Nga.

Nga chưa bình luận về con số mà Ukraine đưa ra.

Trước đó, Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, thông báo rằng các lực lượng Ukraine sử dụng UAV trong khoảng 60% tổng số các đòn tập kích nhằm vào tài sản tiền tuyến của Nga. Ông cũng cho biết quân đội Nga và Ukraine mỗi bên triển khai khoảng 4.000-5.000 UAV FPV mỗi ngày.

Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine là một binh chủng độc lập trong biên chế các Lực lượng Vũ trang Ukraine, được thành lập vào năm 2024 nhằm sử dụng tập trung các phương tiện không người lái trong cuộc chiến với Nga.

Lực lượng này kết hợp các nền tảng không người lái trên không (UAV), trên mặt nước (USV) và trên bộ (UGV), và đóng vai trò then chốt trong việc cuộc chiến bất đối xứng với Nga, bù đắp cho sự thiếu hụt về không quân và pháo binh. Đây được xem là câu trả lời của Ukraine trước sự áp đảo của Nga về tiềm lực. Nga cũng đang tăng cường phát triển các dòng UAV uy lực khác để đáp ứng nhu cầu chiến trường.

Trong bối cảnh, Nga liên tục tập kích cơ sở chủ chốt của Ukraine, Kiev cũng thực hiện các đòn tấn công đáp trả nhằm vào trang bị, cơ sở, nhà máy và các công trình thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga. Ví dụ, gần đây lực lượng này tuyên bố đã tấn công một hệ thống radar của tổ hợp tên lửa phòng không S-300V của Nga tại tỉnh Donetsk.

Vào ngày 1/1, Lực lượng Hệ thống Không người lái cho biết đã phá hủy 2 hệ thống phòng không của Nga: Một tổ hợp tên lửa phòng không chiến thuật TOR và một trạm radar 50N6E thuộc hệ thống S-350 Vityaz.

Vũ khí không người lái ngày càng trở thành một phần quan trọng của tác chiến hiện đại, với giá thành rẻ, khả năng tập kích ồ ạt quy mô lớn và qua mặt hệ thống phòng không. Chúng được xem là vũ khí thay đổi cuộc chơi, khiến nhiều loại vũ khí uy lực trước đó trở nên kém hiệu quả.

Trong khi đó, trong bản cập nhật tình hình chiến trường ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, kể từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022, họ đã phá hủy của Ukraine 670 máy bay, 283 trực thăng, 107.929 UAV, 643 hệ thống tên lửa phòng không, 26.951 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.636 xe chiến đấu thuộc các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), 32.415 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 50.955 phương tiện quân sự bảo đảm, hậu cần.

Rất khó để bên thứ 3 xác minh tuyên bố của 2 bên về thiệt hại của đối phương, do đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến.