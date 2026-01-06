Cứu 6 ngư dân bị nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Chiều 6/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nạn và lai dắt an toàn một tàu cá bị nước tràn khoang khi đang trên đường về bờ.

Lúc 13h20 cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB 92589TS do ông Nguyễn Văn Việt (SN 1977, trú tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên, đang hành trình về vịnh Đà Nẵng thì bị phá nước (nước tràn vào khoang tàu). Vị trí tàu gặp nạn cách mũi Tiên Sa (phường Sơn Trà) khoảng 3 hải lý.

Tàu BP 08.9801 đang lai dắt tàu cá QB 92589TS về cảng (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng).

Nhận tin báo cứu nạn khẩn cấp, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.9801 thuộc Hải đội Biên phòng 2, khẩn trương xuất kích. Đến 14h30, tàu cứu nạn tiếp cận hiện trường, tổ chức bơm hút nước và hỗ trợ lai dắt phương tiện.

Đến 15h10, tàu BP 08.9801 đã lai dắt tàu cá QB 92589TS về cập cầu cảng Hải đội Biên phòng 2 an toàn, tình trạng sức khỏe các thuyền viên ổn định.

Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Sơn Trà đang tiếp tục xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.