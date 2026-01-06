Người Hà Nội lần đầu trải nghiệm "đến trạm y tế khám bác sĩ tuyến trên" (Video: Khánh Vi).

Sáng 6/1, Trạm Y tế phường Phú Thượng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu 3S (Saint Paul Support System of Primary Health).

Theo đó, trong buổi đầu tiên thử nghiệm, 60 người cao tuổi trên địa bàn phường Phú Thượng được thăm khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Hà Nội triển khai mô hình liên kết giữa y tế chất lượng cao và y tế cơ sở.

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người cao tuổi trên địa bàn phường Phú Thượng đã đến Trạm Y tế phường Phú Thượng để được thăm khám.

Nhiều cụ ông, cụ bà bày tỏ kỳ vọng về chất lượng và trải nghiệm khám chữa bệnh, khi hay tin mô hình mới có cả y bác sĩ và máy móc bệnh viện tuyến trên xuống tận địa bàn phối hợp cùng trạm.

Đoàn công tác của phường Phú Thượng và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn kiểm tra, đánh giá quá trình vận hành của buổi thăm khám.

Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng, mô hình này nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của TP Hà Nội về việc đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân, sát dân hơn.

“Thông qua mô hình này, đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cùng trang thiết bị y tế hiện đại sẽ từng bước được tăng cường cho tuyến cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại nơi sinh sống, giảm tải cho tuyến trên, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo đại diện Trạm Y tế phường Phú Thượng, khu vực khám trong buổi hôm nay được phân ra nhiều chuyên khoa như: Nội, Ngoại, Da liễu, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt…

Bên cạnh đó, người dân còn được kiểm tra sức khỏe bằng các kỹ thuật, máy móc chuyên sâu như điện tim, chụp X-quang, siêu âm, test đường huyết.

Hoạt động thăm khám do các y bác sĩ của cả 2 đơn vị phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên, lực lượng chức năng của địa phương cũng cùng tham gia để hỗ trợ tốt nhất cho người cao tuổi đến thăm khám.

Việc thăm khám giúp phát hiện sớm bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính…

Phấn khởi đọc kỹ từng kết luận của bác sĩ trong phiếu khám, ông Công Xuân Lê, 86 tuổi, phường Phú Thượng, cho biết mô hình khám bệnh mới đem lại sự thuận tiện và an tâm cho người dân.

“Đây là một hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với người cao tuổi. Chúng tôi vừa không phải đi xa để khám bệnh vừa an tâm với sự hỗ trợ chuyên môn từ các bác sĩ bệnh viện tuyến trên”, ông Lê chia sẻ.

Ông Hy Đa Trương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phú Thượng cho biết trong chương trình hôm nay, Hội đã mời 60 hội viên. Thông qua mô hình này là một ví dụ cụ thể cho thấy người dân được hưởng lợi trực tiếp từ mô hình chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân hơn.

“Hy vọng chương trình sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn trong thời gian tiếp theo, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của người dân, nhất là người cao tuổi”, ông Trương chia sẻ.

Để chuẩn bị cho mô hình liên kết này, phường Phú Thượng trước đó đã cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng của trạm y tế. Đồng thời, các đơn vị liên quan của phường đã tích cực phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để cùng thống nhất các phương án, triển khai mô hình.

Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện hỗ trợ toàn diện cho Trạm Y tế phường Phú Thượng để phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng từ sớm và đến gần hơn, giảm chi phí đi lại, chờ đợi, giúp quản lý và phát hiện bệnh từ sớm, góp phần tăng tuổi thọ khỏe mạnh và giảm gánh nặng bệnh tật.

“Trong tương lai, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để xây dựng mô hình Phòng khám Đa khoa Xanh Pôn - Phú Thượng. Qua đó thực hiện tốt hơn nữa các nội dung chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho người dân ngay tại chính nơi cư trú của mình”, ông Cường cho hay.

Ảnh: Minh Nhật

Video: Khánh Vi