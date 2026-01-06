Khởi tố kẻ hành hung tài xế, đạp gãy kính taxi ở TPHCM

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (SN 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bị can La Thiên Bảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 13/12/2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L. (SN 1986, tài xế taxi) về việc bị hành hung, đồng thời phương tiện hành nghề bị phá hoại khi chở khách.

Theo ông L., lúc 20h20 cùng ngày, ông L. lái taxi chở 6 khách, trong đó có La Thiên Bảo, di chuyển từ đường Lê Văn Khương đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Khi di chuyển, một khách say rượu, nôn ói trong xe, ông L. đề nghị nhóm người hỗ trợ chi phí vệ sinh taxi, từ đó phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc taxi đến giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu tài xế dừng xe để xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm đã thanh toán tiền cước taxi và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sau khi nhóm hành khách rời đi được một đoạn, tài xế mở cửa xe gọi La Thiên Bảo quay lại để nói chuyện. Bảo lao đến lớn tiếng rồi dùng tay nắm áo tài xế, đánh vào vùng ngực ông L.. Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục đá gãy kính chiếu hậu bên trái và bên phải của taxi.

Khi được người dân xung quanh can ngăn, La Thiên Bảo rời khỏi hiện trường và đi bộ về nhà. Vụ việc sau đó được Công an phường Hạnh Thông xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định pháp luật.