Báo Indonesia bình luận về danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games

Hôm qua (21/11), HLV Kim Sang Sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Đây là giải đấu mà U22 Việt Nam đặt quyết tâm lớn sẽ giành chức vô địch sau khi lỡ hẹn vào năm 2023.

Báo Indoensia cho rằng sự vắng mặt của Văn Trường là tổn thất lớn với U22 Việt Nam (Ảnh: UFA).

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của U22 Việt Nam là tiền vệ Văn Trường. Cầu thủ này đã dính chấn thương nặng ở giải Panda Cup và không kịp bình phục tham dự SEA Games 33. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung.

Bình luận về danh sách của U22 Việt Nam, tờ Super Ball nhấn mạnh: “Thông tin Văn Trường chấn thương giống như sét đánh ngang tai với đội U22 Việt Nam. Việc cầu thủ này vắng mặt ở SEA Games là thông tin buồn với bóng đá Việt Nam.

Văn Trường chính là người đã phá tan giấc mơ vô địch giải U23 Đông Nam Á của U23 Indonesia khi thi đấu rất hay trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Dù không ghi bàn nhưng cầu thủ này hoạt động năng nổ, quyết liệt và tham gia tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Việc thay thế Văn Trường thực sự là bài toán khó với HLV Kim Sang Sik trong bối cảnh SEA Games 33 tới rất gần”.

Trần Thành Trung là cầu thủ đáng chú ý của U22 Việt Nam (Ảnh: Ninh Bình FC).

Trong khi đó, tờ Suara tập trung vào sự xuất hiện của gương mặt mới Trần Thành Trung: “HLV Kim Sang Sik đã triệu tập cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung vào danh sách tham dự SEA Games 33. Đây không phải là cầu thủ tầm thường. Trong quá khứ, anh từng khoác áo đội U21 Bulgaria. Đây là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế của U22 Việt Nam.

Trước đó, Trần Thành Trung đã tham gia nhiều chuyến tập huấn của U22 Việt Nam nhưng đây mới là lần đầu tiên anh góp mặt ở giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Thành Trung hứa hẹn sẽ giúp hàng tiền vệ của U22 Việt Nam cải thiện đáng kể. Cầu thủ này có khả năng phân phối bóng khéo léo và quen thi đấu với cường độ cao ở châu Âu.

Kinh nghiệm thi đấu của Thành Trung ở đội U21 Bulgaria sẽ giúp ích nhiều cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng này không có lực lượng mạnh nhất khi tiền vệ chủ chốt Văn Trường vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Ngoài ra, hai cầu thủ trụ cột là Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc sẽ vắng mặt trong trận mở màn gặp U22 Lào”.

Tờ Merah Putih cho rằng U22 Việt Nam đã có trải nghiệm quý giá trước thềm SEA Games khi được cọ xát với những đội bóng hàng đầu châu lục là U22 Hàn Quốc, U22 Trung Quốc, U22 Uzbekistan ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Việc tham dự giải đấu này cho thấy tham vọng vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam.

Toàn đội U22 Việt Nam sẽ tập huấn ở Vũng Tàu từ ngày 23/11. Sau đó, tới ngày 1/12, HLV Kim Sang Sik và các học trò sẽ bay sang Thái Lan. Vào ngày 4/12, đội bóng sẽ thi đấu trận mở màn SEA Games 33 gặp U22 Lào.