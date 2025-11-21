U22 Việt Nam chốt danh sách cho SEA Games, Đình Bắc vắng mặt ở trận gặp Lào

Sau Panda Cup 2025, U22 Việt Nam có ít ngày nghỉ ngơi. Trước khi tập trung trở lại vào ngày 23/11 tại Vũng Tàu (TPHCM), HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 28 cầu thủ.

Có thể thấy rõ bộ khung chính của U22 Việt Nam vẫn là những gương mặt được duy trì triệu tập xuyên suốt từ cuối năm 2024 đến nay. Đây là lớp cầu thủ đã tích lũy dày dạn kinh nghiệm qua nhiều giải đấu quốc tế chính thức cũng như các chuyến tập huấn chất lượng cao ở nước ngoài.

Đặc biệt, U22 Việt Nam đã ba lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức. Đây là giải đấu rất chất lượng với những đội bóng hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Văn Trường lỡ hẹn với SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, sau Panda Cup 2025, U22 Việt Nam tổn thất lớn về nhân sự khi mất thủ quân Văn Trường. Tại lượt trận cuối gặp U22 Hàn Quốc ngày 18/11, Văn Trường không may dính chấn thương dây chằng gối và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Chấn thương này đòi hỏi quãng thời gian dài để điều trị và hồi phục, khiến tiền vệ sinh năm 2003 không thể góp mặt tại SEA Games 33.

Đây là mất mát lớn cho U22 Việt Nam bởi Văn Trường là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng trong cách vận hành lối chơi. Anh có thể đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công, sở hữu phong cách thi đấu năng nổ, thông minh và luôn duy trì được nhịp độ thi đấu cho toàn đội.

Nhằm bổ sung nhân sự cho U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik quyết định gọi trở lại tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung. Đây là gương mặt khá quen thuộc khi từng vài lần được khoác áo U23 Việt Nam trong năm 2025.

Ngoài ra, một số nhân tố từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đức Việt cũng được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, trước khi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 4/12, sau đó đối đầu U22 Malaysia ngày 11/12.

ĐÌnh Bắc vắng mặt ở trận mở màn gặp U22 Lào (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, không chỉ thiếu vắng Văn Trường, U22 Việt Nam cũng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở trận mở màn.

Do vướng lịch thi đấu của CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào.

Dù có một số khó khăn nhất định về lực lượng, U22 Việt Nam vẫn đang hoàn toàn chủ động đi đúng lộ trình đã được xây dựng từ sớm với những phương án cụ thể. Thầy trò HLV Kim Sang Sik tự tin hướng tới mục tiêu giành Huy chương vàng SEA Games 33.