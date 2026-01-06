Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai "không có ý định lừa đảo bất kỳ ai"

Chiều 6/1, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bước vào phần xét hỏi.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết bị cáo không có ý kiến gì về các nội dung trong bản cáo trạng.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khẳng định, thời điểm thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hoà, bị cáo không có mục đích lừa đảo bất kỳ ai, không có ý định lừa đảo khách hàng.

Hậu mong HĐXX xem xét tính pháp lý của dự án, nói mình sai đến đâu sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đến đó.

"Bị cáo tìm đối tác bán toàn bộ tài sản và toàn bộ cổ phần tại công ty mà bị cáo quản lý để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án", Nguyễn Văn Hậu trình bày và không có ý kiến gì về các nội dung trong bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát công bố.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Tùng Long).

Hậu khai, khi tỉnh Khánh Hòa có dự án đầu tư sân bay Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư nhiều dự án ở tỉnh này.

Trong một lần gặp mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hậu đề xuất về diện tích đầu tư gần 120ha phải tổ chức đấu giá đất hoặc đấu thầu chọn nhà đầu tư theo Nghị định của Chính phủ.

Đến đầu năm 2016, trong 2 lần họp với lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Văn Hậu kiên quyết với việc "một dự án không thể đấu thầu chọn nhà đầu tư thì chỉ Thủ tướng mới có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện".

Sau đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa giao cho UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án và đề xuất Thủ tướng. Tỉnh ủy Khánh Hòa sau đó có tờ trình 4148 trình Thủ tướng cho áp dụng Điều 36 Luật Đấu thầu để chọn nhà đầu tư và được Thủ tướng đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, tại phiên toà diễn ra vào tháng 7/2025 (Ảnh: Phương Nguyên).

Tại tòa, Nguyễn Văn Hậu thừa nhận biên bản bàn giao đất ban đầu mà tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn là sai quy định của pháp luật.

"Ngay lúc đầu trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo đã nói rằng chấp thuận đầu tư như này là sai. Bản thân bị cáo đầu tư ở nhiều tỉnh nên đến địa phương nào bị cáo cũng đề nghị cán bộ của mình chấp hành đúng quy định của pháp luật và làm theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương", bị cáo Hậu khai.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày, quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp nào cũng mong muốn nhanh chóng làm xong dự án nhưng lại vướng nhiều quy định của pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Tùng Long).

Bị cáo nêu, doanh nghiệp đầu tư một dự án gặp đến 9 luật. Với cương vị là chủ doanh nghiệp, Nguyễn Văn Hậu không thể hiểu hết được cả 9 luật nên dẫn đến những sai phạm.

Trước đó, tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, hơn 100 bị hại có mặt tại phiên xét xử, gần 160 bị hại có đơn xin vắng mặt.

HĐXX thông báo có 3 bị cáo vắng mặt do sức khoẻ yếu. Các bị cáo vắng mặt đã thuê luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình tại phiên tòa.

Sau khi hội ý, HĐXX thấy sự vắng mặt của 3 bị cáo, bị hại không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra phiên xét xử nên tiếp tục phiên tòa.