Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khai "không có ý định lừa đảo bất kỳ ai"
(Dân trí) - Tại tòa, Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, khẳng định thời điểm thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa, bị cáo không có mục đích lừa đảo bất kỳ ai, không có ý định lừa đảo khách hàng.
Chiều 6/1, phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bước vào phần xét hỏi.
Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết bị cáo không có ý kiến gì về các nội dung trong bản cáo trạng.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khẳng định, thời điểm thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hoà, bị cáo không có mục đích lừa đảo bất kỳ ai, không có ý định lừa đảo khách hàng.
Hậu mong HĐXX xem xét tính pháp lý của dự án, nói mình sai đến đâu sẽ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật đến đó.
"Bị cáo tìm đối tác bán toàn bộ tài sản và toàn bộ cổ phần tại công ty mà bị cáo quản lý để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án", Nguyễn Văn Hậu trình bày và không có ý kiến gì về các nội dung trong bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát công bố.
Hậu khai, khi tỉnh Khánh Hòa có dự án đầu tư sân bay Nha Trang, Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư nhiều dự án ở tỉnh này.
Trong một lần gặp mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Hậu đề xuất về diện tích đầu tư gần 120ha phải tổ chức đấu giá đất hoặc đấu thầu chọn nhà đầu tư theo Nghị định của Chính phủ.
Đến đầu năm 2016, trong 2 lần họp với lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nguyễn Văn Hậu kiên quyết với việc "một dự án không thể đấu thầu chọn nhà đầu tư thì chỉ Thủ tướng mới có thẩm quyền quyết định cho phép thực hiện".
Sau đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa giao cho UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án và đề xuất Thủ tướng. Tỉnh ủy Khánh Hòa sau đó có tờ trình 4148 trình Thủ tướng cho áp dụng Điều 36 Luật Đấu thầu để chọn nhà đầu tư và được Thủ tướng đồng ý.
Tại tòa, Nguyễn Văn Hậu thừa nhận biên bản bàn giao đất ban đầu mà tỉnh Khánh Hòa giao cho Tập đoàn Phúc Sơn là sai quy định của pháp luật.
"Ngay lúc đầu trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy, bị cáo đã nói rằng chấp thuận đầu tư như này là sai. Bản thân bị cáo đầu tư ở nhiều tỉnh nên đến địa phương nào bị cáo cũng đề nghị cán bộ của mình chấp hành đúng quy định của pháp luật và làm theo đúng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương", bị cáo Hậu khai.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn trình bày, quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp nào cũng mong muốn nhanh chóng làm xong dự án nhưng lại vướng nhiều quy định của pháp luật.
Bị cáo nêu, doanh nghiệp đầu tư một dự án gặp đến 9 luật. Với cương vị là chủ doanh nghiệp, Nguyễn Văn Hậu không thể hiểu hết được cả 9 luật nên dẫn đến những sai phạm.
Trước đó, tại phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, hơn 100 bị hại có mặt tại phiên xét xử, gần 160 bị hại có đơn xin vắng mặt.
HĐXX thông báo có 3 bị cáo vắng mặt do sức khoẻ yếu. Các bị cáo vắng mặt đã thuê luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình tại phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX thấy sự vắng mặt của 3 bị cáo, bị hại không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra phiên xét xử nên tiếp tục phiên tòa.
Viện kiểm sát Quân sự Trung ương xác định sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng và là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt.
Sân bay này rộng 238ha.
Từ năm 2009, Tỉnh ủy Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển sân bay Nha Trang ra khỏi thành phố. Tỉnh Khánh Hoà cũng báo cáo Thủ tướng xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và được đồng ý.
Năm 2015, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Nha Trang, gồm khu vực đất sân bay Nha Trang được sử dụng xây dựng dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.
Theo quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện việc khai thác quỹ đất tại sân bay Nha Trang để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay quân sự tại Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.
Song, Công ty Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần 63ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.
Đồng thời, cơ sở nhà đất tại sân bay Nha Trang cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý, kết luận nêu.
Kết quả điều tra xác định việc vội vàng giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn vi phạm Luật Đất đai năm 2013, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 và các quy định pháp luật liên quan.
Viện kiểm sát cáo buộc hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh cùng cấp dưới đã tham mưu, thống nhất với đoàn công tác Bộ Quốc phòng bàn giao đất tại sân bay Nha trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa khi chưa được Thủ tướng đồng ý và chưa được duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất.
Nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi tiếp nhận 62,89ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang đã giao ngay cho Công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, cáo trạng của Viện kiểm sát nêu đồng thời cáo buộc quyết định giao đất không đúng quy định pháp luật.