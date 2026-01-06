Gây án mạng tại xưởng giấy ở Hải Phòng rồi chốt cửa, phóng hỏa

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 8h ngày 6/1, tại xưởng giấy Công ty TNHH Thương mại Bảo Long, phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Đối tượng Mua Mí Sính (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, Mua Mí Sính (SN 1994, trú xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang) đã dùng thanh sắt đánh vào đầu, gáy anh H.V.D. (SN 1989, trú phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai), khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng chốt các cửa xưởng, dùng bật lửa đốt xưởng rồi chạy lên tầng 2. Công an phường Chí Linh phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời dập tắt đám cháy và bắt giữ nghi phạm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Chí Linh điều tra, xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mua Mí Sính.