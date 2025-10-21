Tuyển nữ Việt Nam rèn quân, quyết tâm bảo vệ ngôi hậu SEA Games 33

Chiều 21/10, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức hội quân, khởi động giai đoạn tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Theo HLV Mai Đức Chung, buổi tập hôm nay có tổng cộng 26 cầu thủ, đáng chú ý không có cầu thủ nào thuộc biên chế CLB TPHCM như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều... bởi đội bóng hiện đang tập trung chuẩn bị cho Giải CLB nữ châu Á 2025-2026, dự kiến khởi tranh vào trung tuần tháng 11.

Thành phần ban huấn luyện do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tiếp tục có sự đồng hành của những trợ lý quen thuộc như HLV Đoàn Minh Hải, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Anh, HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger cùng một bác sĩ đội tuyển, đảm bảo công tác chuyên môn và thể lực cho các cầu thủ trong đợt tập trung lần này.

Điểm đáng chú ý trong thành phần Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của HLV thủ môn Lee Won Jae, trợ lý HLV của đội tuyển nam quốc gia. Ông sẽ tham gia hỗ trợ công tác huấn luyện thủ môn cho đội tuyển nữ trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 33, trước khi trở lại công việc tại đội tuyển nam.

Trong buổi tập đầu tiên, HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho các cầu thủ làm quen với nhịp tập luyện sau thời gian nghỉ và tập trung rèn thể lực nền tảng.

Không khí buổi tập diễn ra thoải mái nhưng nghiêm túc, các tuyển thủ tuân thủ giáo án, khởi động nhẹ nhàng và tập các bài tăng cường sức bền, tạo tiền đề cho giai đoạn huấn luyện chiến thuật sắp tới.

Những cầu thủ trụ cột như Hải Yến, Hoàng Loan, Thanh Nhã... tiếp tục là những nhân tố chủ chốt trong đội hình của HLV Mai Đức Chung. Với kinh nghiệm dày dạn và phong độ ổn định, họ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ, giữ vai trò đầu tàu trong lối chơi và tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Sự thiếu vắng nhiều cầu thủ đàn chị mở ra cơ hội quý giá cho lớp cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh và khẳng định mình trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Lưu Hoàng Vân thi đấu ấn tượng tại giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, ghi 5 bàn thắng và góp công lớn vào thành tích của đội. Phong độ bùng nổ giúp cầu thủ trẻ này lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, mở ra cơ hội quý giá để cô tiếp tục khẳng định mình ở đấu trường khu vực.

Hai gương mặt trẻ Thanh Hiếu và Nhật Lan được ban huấn luyện đánh giá cao sau những màn thể hiện ấn tượng ở các giải đấu trong nước vừa qua.

Dù kinh nghiệm thi đấu quốc tế còn hạn chế, nhưng với tinh thần cầu tiến cùng cơ hội được tập huấn và cọ xát sắp tới, cả hai được kỳ vọng sẽ tiến bộ nhanh chóng và trở thành những nhân tố mới đầy triển vọng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự đang gặp phải những chấn thương nhẹ và mất khoảng một tuần để trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 với 8 đội tuyển tham dự sẽ diễn ra từ ngày 4/12 đến 17/12. Theo kết quả bốc thăm ngày 19/10, đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào bảng B, cùng với các đối thủ Myanmar, Philippines và Malaysia.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Các đối thủ trong khu vực hiện nay rất mạnh, nhiều đội đã nhập tịch cầu thủ, nên sức cạnh tranh ngày càng cao. Tuy nhiên, trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games, chúng tôi đã có cơ hội thi đấu cọ xát với những đội mạnh như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, và mới đây là trận giao hữu với tuyển trẻ Úc. Những trận đấu đó giúp toàn đội tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Vì thế, việc gặp Philippines hay Myanmar không khiến chúng tôi quá lo lắng".

Theo kế hoạch, từ ngày 20/11, đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của Ban huấn luyện, do Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hỗ trợ bố trí. Sau đợt tập huấn, đội sẽ trở về TPHCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang tham dự SEA Games 33.