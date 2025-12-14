Chuyên gia Indonesia bất ngờ "trách móc" U22 Việt Nam khi đội nhà bị loại

Việc đương kim vô địch U22 Indonesia sớm dừng bước tại vòng bảng SEA Games 33 là cú sốc lớn nhất ở giải đấu. Dù đã thắng 3-1 trước U22 Myanmar ở lượt trận cuối nhưng U22 Indonesia vẫn phải dừng bước khi xếp dưới U22 Malaysia trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Chuyên gia Ronny Pangemanan "trách móc" U22 Việt Nam không thắng đậm hơn trước U22 Malaysia (Ảnh: Anh Khoa).

Đội bóng xứ vạn đảo có cùng hiệu số +1 như U22 Malaysia nhưng kém đối thủ đúng một bàn thắng. Chia sẻ trên tờ Bola, chuyên gia Ronny Pangemanan thực sự tiếc nuối vì U22 Việt Nam có thể thắng đậm hơn trước U22 Malaysia.

Chuyên gia người Indonesia nói: “Thật đáng tiếc. Chúng tôi thắng 3-1 nhưng vẫn bị loại vì Malaysia giành vé vào vòng tiếp theo. Malaysia ghi 4 bàn và để thủng lưới 3 bàn. Họ bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với chúng tôi và chỉ ghi nhiều hơn đúng 1 bàn.

Nếu như U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U22 Malaysia thì U22 Indonesia đã có thể giành vé đi tiếp”.

Bình luận về màn trình diễn của U22 Indonesia, chuyên gia Ronny Pangemanan chia sẻ: “Nếu nhìn lại toàn bộ giải đấu, U22 Indonesia thi đấu không quá nhiệt huyết. Hai bàn thắng cuối cùng vào lưới U22 Myanmar chỉ đến ở những phút bù giờ.

U22 Indonesia giành chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar nhưng vẫn bị loại (Ảnh: Bola).

Nếu U22 Indonesia ghi bàn vào lưới đối thủ sớm hơn thì chúng tôi hoàn toàn có thể hy vọng giành chiến thắng đậm hơn. Nếu tiền đạo Jens Raven (ghi hai bàn ở những phút cuối) vào sân sớm hơn, cục diện có thể rất khác”.

Theo báo giới Indonesia, việc đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 33 được cho là lời cảnh báo những người làm bóng đá ở đất nước này. Việc Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tuyển dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch khiến cho bóng đá trẻ Indonesia sa sút nghiêm trọng. Trước đó, hồi đầu năm nay, U23 Indonesia cũng thất bại trước U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á trên sân nhà.