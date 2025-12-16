Tạm đóng cửa cơ sở có trẻ 3 tuổi tử vong sau bữa ăn ở TPHCM

UBND phường Phú Định vừa có báo cáo về trường hợp trẻ tử vong tại một lớp mẫu giáo trên đường Mai Hắc Đế. Sau bữa trưa 11/12, một trẻ 3 tuổi ngừng tim, ngừng thở trước khi nhập viện.

Theo thông tin từ bảo mẫu, bữa trưa ngày 11/12 cho trẻ gồm: cơm trắng, thịt heo kho đậu hũ, canh cải ngọt nấu với tôm. Trong lúc nhai cơm, bé M. (3 tuổi) bị sặc và ho.

Bảo mẫu đã dùng khăn giấy lau và cho bé uống khoảng 4 muỗng canh. Sau đó, bé M. hết sặc và tiếp tục ăn bình thường. Tuy nhiên, trong lúc ngậm cơm, bé có triệu chứng ho, ăn chậm.

Bé M. tự ăn trong khoảng 10 phút thì có dấu hiệu dựa vào ghế, nghiêng người qua lại như sắp ngất. Bảo mẫu đã lay người và nhận thấy mắt bé hơi nhắm, không trả lời.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu trẻ bị hóc dị vật (Ảnh: BV).

Phản ứng đầu tiên của bảo mẫu khi nhận thấy vấn đề là rửa mặt và dùng tay móc thức ăn còn lại trong miệng bé. Nghĩ nạn nhân có biểu hiện buồn ngủ, các bảo mẫu đỡ bé nằm xuống phòng ngủ.

Khi nhận thấy trẻ có biểu hiện ngất dần, bảo mẫu vỗ lưng, hô hấp nhân tạo. Khi đó, thức ăn trong miệng và mũi bé trào ra, hơi thở yếu. Chủ lớp đã có mặt sau 5 phút nhận tin báo, thực hiện ép tim, thổi ngạt, dùng xe máy đưa bé M. đi cấp cứu ở Trạm Y tế phường Phú Định.

Báo cáo của Trạm Y tế phường Phú Định cho thấy, bé được đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, môi tím tái, da niêm tím tái, chi lạnh. Bé M. được chẩn đoán ngừng tim, ngừng thở trước nhập viện, được hồi sức tim phổi, dùng thuốc vận mạch và trạm đã gọi cấp cứu 115. Các bác sĩ xác định bé M. tử vong trước khi cấp cứu 115 đến.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cơ sở đang tiếp nhận 1 trẻ sinh năm 2023, 5 trẻ sinh năm 2022, 7 trẻ sinh năm 2021, 5 trẻ sinh năm 2020. Nhân sự tại cơ sở gồm: 1 chủ lớp, 2 giáo viên và 1 cấp dưỡng.

Phường Phú Định đã yêu cầu chủ cơ sở tạm ngưng hoạt động lớp mẫu giáo trên để phục vụ công tác điều tra. UBND phường đã chỉ đạo Trưởng Công an phường Phú Định phối hợp với các đơn vị điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong của bé M.