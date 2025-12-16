Thái Lan xin lỗi khi bắt VĐV 16 tuổi của Việt Nam thi đấu lại ở SEA Games

Ở môn bowling nội dung đơn nam, VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Buspanikokul tại bán kết. Tuy nhiên, khi Hoàng Khôi đang dẫn với cách biệt lớn trước Napat, ban tổ chức bỗng dưng thông báo các VĐV phải thi đấu lại vì… nhầm lẫn.

Hoàng Khôi (áo đỏ) giành HCV lịch sử cho bowling Việt Nam ở SEA Games (Ảnh: TTBA).

Theo ban tổ chức, lẽ ra Hoàng Khôi phải đấu với Jesus San Jose (Philippines), còn Napat gặp Syazirol Shamsudin (Malaysia) ở vòng bán kết.

Quyết định này của ban tổ chức đã tạo ra nhiều tranh cãi. Sau đó, Hoàng Khôi buộc phải chấp nhận đấu lại với San Jose. VĐV 16 tuổi của Việt Nam đã thắng đối thủ tới từ Philippines với tỷ số 226-149, còn Napat cũng thắng Syazirol của Malaysia với tỷ số 211-210.

Trong trận chung kết, Hoàng Khôi đã xuất sắc đánh bại Napat với tỷ số 235-210 để giành HCV đầu tiên cho bowling trong lịch sử SEA Games.

Theo báo giới Thái Lan, Liên đoàn bowling Thái Lan (TTBA) đã gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn bowling Việt Nam (VTBF) vì sự cố này. Họ khẳng định toàn bộ việc tổ chức môn bowling tại SEA Games 33 do Liên đoàn bowling châu Á (ABF) phụ trách.

Trả lời phỏng vấn báo giới, bà Suwalai Sattrulee, Tổng thư ký TTBA, khẳng định Thái Lan không có thẩm quyền can thiệp vào việc sắp xếp thi đấu. Ngoài ra, giải đấu còn có sự giám sát của bà Vivian Liu (Chủ tịch danh dự trọn đời của Liên đoàn bowling châu Á) và ông Michael Seymour (CEO của Liên đoàn Bowling Thế giới), trong vai trò trọng tài và cố vấn.

Dù phải đấu lại nhưng Hoàng Khôi vẫn xuất sắc giành HCV (Ảnh: TTBA).

Theo bà Suwalai Sattrulee, thể thức thi đấu môn bowling ở SEA Games 33 áp dụng theo thể thức mới của Asian Indoor & Martial Arts Games. Theo đó, 8 VĐV sẽ chia cặp loại trực tiếp để vào bán kết, sau đó chọn hai VĐV vào chung kết. Bà cho rằng đây là nguyên nhân dẫn tới sự cố nhầm lẫn. Trong khi đó, các kỳ SEA Games trước thường thi đấu đồng loạt để xác định trực tiếp các tấm huy chương.

Bộ phận tính điểm đã gửi danh sách chia cặp không đúng với quy định ban đầu, dẫn đến việc VĐV thi đấu sai làn, sai đối thủ. Vì lịch thi đấu diễn ra liên tục nên sai sót không được phát hiện ngay. Chỉ đến khi bộ phận phụ trách luật của Liên đoàn bowling châu Á kiểm tra lại, lỗi kỹ thuật mới được xác nhận.

“Nếu tiếp tục để trận đấu diễn ra đến hết, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Việc dừng thi đấu giữa chừng, giải thích rõ cho VĐV và khán giả, sau đó tổ chức lại thi đấu đúng cặp là phương án tốt nhất”, bà Suwalai Sattrulee cho biết.

Bà Suwalai Sattrulee khẳng định việc xử lý sự cố ở môn bowling diễn ra minh bạch, đúng luật và được các bên chấp thuận.