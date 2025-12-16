Tác nghiệp SEA Games, phóng viên Dân trí thành “thổ địa” bất đắc dĩ

SEA Games 33 bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất. Riêng hôm qua (15/12), một loạt nội dung hấp dẫn nhất, trong những môn hay nhất của đại hội đồng loạt diễn ra. Đó là hai trận bán kết bóng đá nam ở sân Rajamangala, trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ ở nhà thi đấu Hua Mark.

Chưa hết, nhiều nội dung thi đấu chung kết trong môn điền kinh, bơi lội lần lượt diễn ra ở các khu liên hợp thể thao Supachalasai và Rajamangala, trận đấu hấp dẫn ở nội dung bóng rổ nam giữa hai đội Việt Nam và Philippines, tại nhà thi đấu đa năng thuộc khu liên hợp thể thao Supachalasai…

Hôm qua, Bangkok bỗng rộn ràng với chừng đó sự kiện, bởi các môn kể trên đều là những môn thu hút người hâm mộ Thái Lan lẫn các cổ động viên đến từ các nước trong khu vực.

Bangkok như mở hội trong những ngày thi đấu của SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Hành trình đặt vé để được xem các môn thi đấu SEA Games

Tại sân Rajamangala vào buổi chiều qua (15/12), phóng viên Dân trí tình cờ gặp vợ chồng anh Tuấn Anh và chị Như Trân, từ TPHCM bay đến Bangkok, dự khán các trận đấu của nhiều đội tuyển khác nhau thuộc đoàn Thể thao Việt Nam lần này.

Anh Tuấn Anh là người rành về công nghệ, anh cho biết việc đặt vé xem các cuộc thi đấu tại SEA Games 33 không hề phức tạp, lại hoàn toàn miễn phí.

Hiện tại, anh Tuấn Anh và vợ là chị Như Trân đã sở hữu vé xem các trận bán kết của đội tuyển bóng đá nữ (ngày 14/12), đội tuyển U22 Việt Nam (ngày 15/12), vé xem trận chung kết bóng đá nữ (ngày 17/12, tại Chonburi), trận chung kết bóng đá nam (ngày 18/12, tại Bangkok).

Phóng viên Dân trí (trái) cùng anh Tuấn Anh và vợ bên ngoài sân Rajamangala (Ảnh: T.H).

Chưa hết, các trận đấu quan trọng nhất của hai đội futsal nam, nữ tại khu liên hợp thể thao thuộc trường Đại học Bangkok Thonburi (cách Bangkok hơn 20km). Vấn đề còn lại đối với anh Tuấn Anh và chị Như Trân, như anh chị bày tỏ, chỉ là: “Có sắp xếp được thời gian để đi xem đủ các sự kiện đáng quan tâm đối với họ, hay không mà thôi!”.

Ban đầu, anh và chị dự định ở lại đến hết ngày 18/12, ngày thi đấu trận chung kết nội dung bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, mới về nước.

Tuy nhiên, do có công việc đột xuất, anh và chị phải về TPHCM sớm một ngày. Nên trận đấu chung kết nội dung bóng đá nữ tại Chonburi (cách Bangkok hơn 100km), giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines ngày 17/4, có thể là cuộc tranh tài cuối cùng mà anh và chị xem trực tiếp SEA Games 33.

Anh Tuấn Anh chia sẻ: “Để đặt vé xem các sự kiện của SEA Games, cứ vào trang giới thiệu nội dung thi đấu chính thức của đại hội, rồi chọn môn thi đấu, ngày muốn xem để đặt. Toàn bộ những chiếc vé này hoàn toàn miễn phí”.

“Sau khi đặt vé thành công, hệ thống sẽ tự động gửi lại cho người đặt thông báo hoàn tất dịch vụ, cùng một mã QR để theo đó vào sân. Đối với khán giả có quốc tịch không phải quốc tịch Thái Lan, Ban tổ chức (BTC) sẽ yêu cầu kiểm tra hộ chiếu ngay tại cổng vào của địa điểm thi đấu, để xác nhận giữa tên trên vé và tên trong hộ chiếu có khớp hay không.

Mỗi người có thể có thể đặt hai vé/lượt, đồng thời bản thân có thể đặt giúp cho người khác”, anh Tuấn Anh hé lộ thêm về kinh nghiệm đặt vé, sở hữu vé xem SEA Games 33 của mình.

Cũng trên đường vào sân Rajamangala chiều qua, tôi trò chuyện với chị Phượng, là người gốc Thanh Hóa, đã sinh sống và làm việc ở Bangkok khoảng 5 năm nay. Tranh thủ những dịp như thế này, chị Phượng và một vài người bạn bán cờ Tổ quốc, áo, băng vải quấn trên đầu có in hình cờ Tổ quốc, kiếm thêm thu nhập.

Tôi mua ủng hộ đồng hương một vài vật phẩm, trước khi bước vội vào bên trong sân để kịp nhận thẻ phụ do BTC cung cấp. Ở các trận đấu bóng đá nam, ngoài thẻ chính sử dụng hàng ngày, BTC còn bắt buộc các phóng viên phải đăng ký thêm một thẻ phụ nho nhỏ, nhằm kiểm soát số lượng phóng viên phía dưới đường piste (đối với phóng viên ảnh) và trên khán đài (đối với phóng viên viết).

Chị Phượng tranh thủ bán cờ Tổ quốc cho người hâm mộ Việt Nam, ngay trước sân Rajamangala (Ảnh: T.V).

Đến tối, chị Phượng liên lạc lại với tôi: “Nhờ anh mua ủng hộ mà hôm nay em bán được đắt hàng. Em dự định ngày 17/12 tới đây, em và một số đồng nghiệp sẽ mang cờ và áo xuống Chonburi bán cho người hâm mộ, nhân trận chung kết bóng đá nữ có đội tuyển Việt Nam. Sau đó, ngày 18/12, chúng em lại quay về Bangkok, bán áo ở trận chung kết bóng đá nam, ở sân Rajamangala”.

Người dẫn đường bất đắc dĩ

Phải nói rằng SEA Games 33 là cơ hội kiếm thêm thu nhập, đối với rất nhiều người, từ người bản địa cho đến những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Trong những ngày vừa rồi, tôi không chỉ thấy người Việt Nam tại Thái Lan bán các vật phẩm ăn theo SEA Games, mà còn thấy người gốc gác khác và người bản địa bán những vật phẩm tương tự.

Hầu hết các cuộc tranh tài ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này có lượng khán giả rất đông, không chỉ có bóng đá, mà các môn điền kinh, bơi, bóng chuyền, bóng rổ, thậm chí môn trượt ván đường phố cũng có lượng khán giả lên đến hàng ngàn.

Bên trong các địa điểm thi đấu SEA Games tại Thái Lan luôn rất cuồng nhiệt. Một nhóm người hâm mộ khi đi ngang qua tôi đã thốt lên: “Sân vận động Rajamangala quả thật khác biệt. Bên ngoài nó giống một pháo đài kiên cố, nhưng bên trong quá hiện đại, với hiệu ứng âm thanh khủng khiếp”.

Đấy cũng là hình ảnh chung của hầu hết các công trình thi đấu thể thao ở xứ sở chùa vàng. Nhìn từ bên ngoài, các công trình này không thật bắt mắt, chúng không được sơn phết hoặc được thiết kế đi kèm với các họa tiết quá cầu kỳ. Nhưng khi bước vào bên trong, các công trình này toát lên vẻ hiện đại, ngăn nắp, khu vực nào ra khu vực đó.

Các địa điểm thi đấu SEA Games hầu hết rất đông người xem (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Và quan trọng hơn hết, chúng thường xuyên có đông người. Lượng khán giả bên trong các địa điểm thi đấu càng đông, hiệu ứng âm thanh từ những tiếng reo hò càng lớn, càng khiến cho người xem cảm thấy hào hứng.

Cứ đến ngày diễn ra các cuộc tranh tài, cảm giác như nhịp sống ở Bangkok vốn đã hối hả, lại càng hối hả hơn. Người ta di chuyển như con thoi trên những chuyến tàu điện đô thị, để kịp thời gian đi đến các địa điểm thi đấu tại SEA Games 33.

Trưa hôm qua, tôi lên chuyến tàu thuộc tuyến Airport Rail Link (tuyến dùng để di chuyển từ trung tâm thành phố ra sân bay quốc tế Suvarabhumi và ngược lại, ngang qua sân vận động Rajamangala), từ ga Phaya Thai ở khu trung tâm đến ga Ramkhamhaeng, nhà ga gần nhất với sân vận động quốc gia Thái Lan.

Trên chuyến tàu này, một người đàn ông Malaysia gốc Hoa khi thấy tôi đeo thẻ tác nghiệp tại SEA Games 33, lên tiếng nhờ sự giúp đỡ: “Tôi mới đến Bangkok để xem SEA Games, đây là lần đầu tiên tôi theo hành trình này để đến khu liên hợp thể thao Hua Mark và sân Rajamangala. Anh có thể hướng dẫn tôi đi từ ga Ramkhamhaeng đến đấy không?”.

Không khí sôi động ở các địa điểm thi đấu SEA Games

Thật may cho tôi là trước đó tôi đã được các TNV SEA Games “huấn luyện” cho cách di chuyển bằng tàu điện đến các địa điểm thi đấu, nên bỗng nhiên tôi trở thành người rành đường hơn một số du khách khác.

Tôi nói: “Tốt nhất là từ nhà ga này, anh di chuyển bằng xe ôm đến sân, bởi đi xe ôm, anh sẽ dễ luồn lách giữa các phương tiện, nếu chẳng may gặp cảnh kẹt xe, điều mà taxi không làm được”.

“Nếu anh sử dụng xe ôm công nghệ, anh có thể chọn điểm đến là “Sport Authority of Thailand” (Tổng cục Thể thao Thái Lan, nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Hua Mark). Còn nếu anh sử dụng xe ôm truyền thống, họ là những người đang ở trước mặt kia, anh cứ đưa dòng chữ đấy cho họ”, và thế là tôi vừa trở thành “thổ địa” bất đắt dĩ ở Bangkok.

Dĩ nhiên, đấy chỉ là thổ địa của một số địa điểm nhất định, có liên quan đến các công trình thể thao phục vụ cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33!