Sinner được đánh giá cao hơn Alcaraz trước thềm Australian Open

Lorenzo Musetti vừa được vinh danh ở giải vận động viên thể thao Italy của năm tại lễ trao giải Gazzetta Sports Awards diễn ra tại Milan ngày 15/12.

Phát biểu với tờ La Gazzetta Dello Sport bên lề lễ trao giải, Musetti được hỏi ai trong hai tay vợt, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner là ngôi sao số một thế giới.

Alcaraz và Sinner là hai tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay (Ảnh: ATP).

Không nằm ngoài dự đoán, Lorenzo Musetti đã quyết định chọn người đồng hương Jannik Sinner, mặc dù Alcaraz mới là người dẫn đầu bảng xếp hạng ATP đến hết năm 2025. Musetti cùng với Sinner, Alcaraz đang hướng đến Australian Open 2026 diễn ra từ ngày 12/1 đến 1/2 tại Australia.

Jannik Sinner và Carlos Alcaraz thâu tóm toàn bộ danh hiệu cao quý nhất trong năm 2025. Chức vô địch 4 giải Grand Slam năm 2025 đều thuộc về hai tay vợt này, đặc biệt họ gặp nhau 3/4 trận chung kết. Sinner vô địch Australian Open, Wimbledon còn Alcaraz lên ngôi ở Roland Garros, US Open.

Jannik Sinner thắng 58 trận, thua 6 trận và giành 6 danh hiệu mùa giải năm nay. Siêu sao người Italy vô địch ATP Finals, 1 giải ATP Masters 1000 là Paris Masters và 2 giải ATP 500 là China Open, Vienna Open.

Carlos Alcaraz đăng quang 3 giải ATP Masters 1000 gồm Monte Carlo Masters, Rome Masters và Cincinnati Open, cùng 3 giải ATP 500 là Rotterdam Open, Queen’s Club Championship và Japan Open. Ngôi sao người Tây Ban Nha thắng 71 trận, thua 9 trận và giành 8 danh hiệu.