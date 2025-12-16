Man Utd chia điểm trong trận cầu 8 bàn thắng với Bournemouth

Trong trận cầu được xem là hấp dẫn bậc nhất Ngoại hạng Anh mùa này, Bournemouth đã ba lần bị dẫn bàn nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa để cầm chân Man Utd với tỷ số 4-4 ngay tại Old Trafford. Kết quả hòa ở vòng 16 khiến “Quỷ đỏ” tiếp tục không thể đánh bại Bournemouth trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Man Utd và Bournemouth đã tạo nên trận đấu hấp dẫn tại Old Trafford (Ảnh: Getty).

Bước vào trận đấu với mục tiêu bám sát top 4, Man Utd nhanh chóng áp đặt thế trận. Mason Mount sớm có cú dứt điểm đầy uy lực nhưng không thắng được thủ môn Dorde Petrovic. Chỉ Man City là đội mở tỷ số nhiều trận hơn Man Utd tại Ngoại hạng Anh mùa này, và đội chủ nhà sớm thể hiện điều đó.

Phút 13, bàn mở tỷ số đến sau pha tạt bóng xoáy của Diogo Dalot buộc Petrovic phải đẩy ra, tạo điều kiện để Amad Diallo dễ dàng đánh đầu cận thành đưa Man Utd vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tiếp tục dồn ép đối thủ. Matheus Cunha sút xa chệch khung thành trước khi kiến tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo, nhưng tiền đạo người Cameroon lại dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi. Dù chịu sức ép lớn, Bournemouth vẫn cho thấy sự nguy hiểm. Marcus Tavernier từng có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng lại đưa bóng trúng vị trí thủ môn Senne Lammens.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 40. Antoine Semenyo bứt tốc đón đường chuyền của Adam Smith rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa bóng chạm cột xa vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Bournemouth. Đây là bàn thắng thứ ba liên tiếp của Semenyo vào lưới Man Utd, đồng thời chấm dứt chuỗi khô hạn bàn thắng của anh tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 10.

Tuy nhiên, Man Utd kịp thời tái lập thế dẫn bàn ngay trước giờ nghỉ. Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, Casemiro bật cao đánh đầu dũng mãnh, bóng đi quá tầm với của Petrovic, giúp đội chủ sân Old Trafford bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-1.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ngay đầu hiệp hai. Chỉ 38 giây sau khi bóng lăn trở lại, Bournemouth đã gỡ hòa khi Tavernier tung đường chọc khe tinh tế để Evanilson băng xuống dứt điểm lạnh lùng, cân bằng tỷ số 2-2. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, chính Tavernier ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú đá phạt hàng rào hoàn hảo, đưa Bournemouth lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2 và khiến khán đài đội khách bùng nổ.

Bị “dội gáo nước lạnh”, Man Utd vùng lên tìm lại thế trận. Bryan Mbeumo bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi dứt điểm chệch cột dọc từ cự ly chỉ khoảng 8 mét. HLV Amorim tung tân binh Benjamin Sesko vào sân khi trận đấu còn hơn 20 phút, nhưng chính đội trưởng Bruno Fernandes mới là người tạo ra khác biệt. Phút 77, tiền vệ người Bồ Đào Nha thực hiện cú đá phạt mẫu mực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Old Trafford, Man Utd nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Chưa đầy hai phút sau bàn gỡ hòa 3-3, Matheus Cunha chớp thời cơ từ pha phá bóng lỗi của Adrien Truffert, dứt điểm gọn gàng ghi bàn thắng thứ hai của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này, nâng tỷ số lên 4-3.

Kroupi ghi bàn vào lưới Man Utd (Ảnh: Getty).

Tưởng chừng Man Utd sẽ hoàn tất màn ngược dòng, thì Bournemouth một lần nữa cho thấy sự lì lợm. Phút 84, cầu thủ vào sân thay người Eli Junior Kroupi lao xuống mạnh mẽ trước sự bất lực của hàng thủ Man Utd rồi dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ 8 của trận đấu, ấn định tỷ số hòa 4-4 đầy kịch tính.

Những phút cuối chứng kiến cả hai đội dâng cao tìm kiếm bàn thắng quyết định. Bournemouth có thêm hai cơ hội ngon ăn trong thời gian bù giờ với David Brooks, nhưng thủ môn Senne Lammens đã chơi xuất sắc để giữ lại một điểm cho Man Utd. Trận đấu khép lại với tỷ số 4-4, qua đó giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà khi dẫn trước sau hiệp một tại Ngoại hạng Anh, kỷ lục kéo dài từ năm 1984.