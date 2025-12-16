Phát hiện thi thể người phụ nữ nằm trong tủ đông siêu thị

Thi thể người phụ nữ nằm trong tủ đông

Sáng 14/12, nhân viên siêu thị Dollar Tree tại khu Little Havana (Mỹ) hốt hoảng khi phát hiện thấy thi thể một người phụ nữ nằm trong tủ đông trữ hàng. Ngay lập tức, người này vội gọi điện báo với lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Miami, họ nhận được tin báo khẩn cấp nên sớm có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Helen Massiell Garah Sanchez, 32 tuổi, vốn là một bác sỹ gây mê.

Siêu thị nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: NY Post).

Người phụ nữ nằm trong tủ đông ở trạng thái không mặc quần áo. Thi thể cô đặt tại khu vực vốn chỉ dành cho nhân viên của siêu thị.

"Chúng tôi chưa phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm và nguyên nhân tử vong đang được làm rõ", đại diện Sở Cảnh sát cho biết.

Hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng không ghi nhận điều bất thường. Nhóm điều tra chưa phát hiện thấy bằng chứng cho thấy nạn nhân bị ép buộc vào trong tủ đông.

Tới ngày 16/12, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được công bố. Vụ việc tiếp tục được điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.

Theo Local 10 News, nữ bác sỹ Sanchez không phải là nhân viên của siêu thị Dollar Tree. Điều tra ban đầu cho thấy, cô đã vào cửa hàng vào tối hôm trước khi xảy ra vụ việc (ngày 13/12), nhưng không mua bất kỳ món hàng nào.

Các điều tra viên cho biết, sau đó nữ bác sỹ đi vào khu vực hạn chế dành cho nhân viên siêu thị. Đây cũng là khu vực đặt tủ đông và cô ở lại đây suốt đêm. Đến sáng hôm sau, một nhân viên phát hiện cô trong tình trạng bất tỉnh. Sau đó, nạn nhân được xác nhận đã tử vong.

Siêu thị Dollar Tree nơi xảy ra sự việc đã đóng cửa đến 13h ngày 14/12 để phục vụ công tác điều tra.

Nữ bác sỹ tài năng, là niềm hy vọng của nhiều gia đình

Theo thông tin từ trang gây quỹ GoFundMe do gia đình lập ra, Helen Massiell Garah Sanchez là bác sỹ người Nicaragua. Cô theo đuổi chuyên ngành gây mê tim mạch bẩm sinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô đang trong chuyến công tác tại Mỹ.

“Cô ấy dành cả cuộc đời cho y học và trở thành bác sỹ gây mê chuyên sâu về bệnh tim bẩm sinh. Công việc của cô mang lại hy vọng và sự sống cho vô số trẻ em và gia đình”, nội dung chia sẻ trên trang GoFundMe.

Nữ bác sỹ người Nicaragua đang có chuyến công tác tại Mỹ thì gặp sự cố (Ảnh: NY Post).

Gia đình nạn nhân cũng mô tả Sanchez là người có lòng trắc ẩn, tay nghề cao và tận tụy hiếm có. Điều này cũng được những đồng nghiệp của cô xác nhận.

Ngoài vai trò bác sỹ, Sanchez còn là mẹ của hai con nhỏ. Gia đình cô hiện sinh sống tại Nicaragua. Trước khi qua đời, cô nhiều lần mô tả gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.

“Cô ấy là một người mẹ yêu thương con vô điều kiện. Mọi người sẽ luôn ghi nhớ tình yêu và sự ấm áp của Sanchez", đại diện gia đình chia sẻ.

Tính đến thời điểm hiện tại, chiến dịch gây quỹ nhằm đưa thi thể Sanchez về quê nhà để tổ chức tang lễ, nhận được hơn 2.600 USD (gần 70 triệu đồng).

Vụ việc cũng khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng khi biết tin.

“Tôi thấy sốc nặng vì không thể tin được thi thể lại nằm ở tủ đông của siêu thị”, bà Margarita Puig, một người dân địa phương nói.

Trong khi đó, ông Gerardo Nunez vốn là khách hàng quen của siêu thị cho rằng, đây là nỗi đau lớn với gia đình nạn nhân.

"Cô ấy đã ra đi lặng lẽ nhưng đến nay vẫn chưa ai hiểu thực sự chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm đó", ông Nunez nói.

Cảnh sát Miami cho biết, họ vẫn đang làm việc với gia đình nạn nhân và tiếp tục điều tra các yếu tố liên quan. Trong đó bao gồm cả việc xác minh liệu nữ bác sỹ Sanchez có gặp vấn đề cá nhân hoặc sức khỏe tâm thần hay không. Đại diện siêu thị hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức về vụ việc.