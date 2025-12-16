Báo Philippines bình luận khi đội nhà gục ngã phút cuối trước U22 Việt Nam

Thắng Philippines 2-0, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Trong trận bán kết SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala vào chiều 15/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U22 Philippines. Hai bàn thắng của Văn Thuận và Thanh Nhàn được ghi ở phút 89 và 90+2. Với chiến thắng này, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-0 trước Philippines (Ảnh: Hải Long).

Bình luận về trận đấu này, các tờ báo Philippines tỏ ra tiếc nuối. Tờ Inquirer có bài viết: “U22 Philippines gục ngã trước U22 Việt Nam vì những bàn thắng muộn”. Trong đó, tác giả nhấn mạnh: “Khi trận đấu chuẩn bị bước vào hiệp phụ, U22 Philippines bất ngờ tan vỡ giấc mơ vì sự thiếu cảnh giác.

Phút 89, Văn Thuận thực hiện cú đánh đầu tung lưới của U22 Philippines. Cầu thủ của Việt Nam đã đánh bại thủ thành Gabriel Guimaraes, người đã chơi hay trong suốt trận đấu. Chưa dừng ở đó, chỉ ít phút sau, Thanh Nhàn đã thực hiện cú đá phạt bất ngờ, chấm dứt cơ hội của U22 Philippines.

Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Garrath McPherson bị đẩy xuống trận tranh Huy chương đồng. Trong quá khứ, bóng đá Philippines chưa từng giành huy chương ở môn bóng đá nam tại SEA Games. Thành tích tốt nhất của đội bóng là giành hạng 4 ở kỳ SEA Games tại Manila vào năm 1991”.

Tờ ABS-CBN giật tít: “U22 Philippines thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam”. Tờ báo này viết: “Giấc mơ lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam của U22 Philippines đã tan biến. Đội bóng của HLV Garrath McPherson phải nhận thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam.

Thực tế, trong suốt trận đấu này, U22 Philippines đã thi đấu ngang ngửa với U22 Việt Nam, trước khi thủng lưới đau đớn ở phút 89. Cú đánh đầu của Văn Thuận đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Sau đó, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+2 sau tình huống đá phạt.

Trước đó, U22 Philippines đã tạo ra một vài cơ hội có thể kết liễu đối thủ, điển hình là cú đá phạt ở sát vòng cấm ở phút 60. Thật không may, cú sút của Sandro Reyes lại đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Dù sao, cơ hội để U22 Philippines giành tấm huy chương đầu tiên ở SEA Games vẫn còn khi đội bóng sẽ chạm trán với U22 Malaysia trong trận tranh Huy chương đồng”.

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam khi thắng U22 Philippines ở phút cuối (Ảnh: Hải Long).

Tờ Tiebreakertimes nhấn mạnh: “Hành trình lịch sử của U22 Philippines đã kết thúc đầy tiếc nuối khi gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường trong trận bán kết với U22 Việt Nam.

Đội bóng của HLV Garrath McPherson đã chơi ngang ngửa trước U22 Việt Nam trong suốt trận đấu và chỉ gục ngã bằng hai bàn thua ở cuối trận. Dù sao, U22 Philippines vẫn có cơ hội giành tấm huy chương lịch sử ở SEA Games khi bước vào trận tranh hạng ba với U22 Malaysia”.

Tờ One Sports cho rằng U22 Philippines không xứng đáng thất bại khi trải qua trận đấu xuất sắc trước U22 Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng khen ngợi bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang Sik khi vượt qua khó khăn để giành chiến thắng trong thời điểm nhạy cảm.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 vào lúc 19h30 ngày 18/12. Trước đó, vào lúc 15h30 cùng ngày, U22 Philippines đối đầu với U22 Malaysia trong trận tranh hạng ba.