Tối 15/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên màn so tài nghẹt thở, đầy kịch tính trong trận chung kết SEA Games 33 tại nhà thi đấu Indoor Stadium Huamark (Bangkok, Thái Lan).

Đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã thi đấu giằng co tại trận chung kết (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau bốn set đấu, hai đội hòa nhau 2-2, buộc trận đấu phải bước vào set thứ năm quyết định với điểm số chiến thắng tính đến 15 (thắng - thua phải cách biệt 2 điểm). Tuy nhiên, cả hai đã so kè từng điểm trong set đấu cuối cùng, liên tục có cơ hội Championship-point nhưng đều không thể sớm kết thúc trận đấu.

Ở thời điểm then chốt, khi tuyển nữ Thái Lan dẫn 24-23, cầu thủ đội chủ nhà thực hiện một quả phát bóng mạnh về cuối sân. Các cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đi ra ngoài sân nên chủ động bỏ bóng. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài biên đã phất cờ xác định bóng trong sân, mang về điểm số quyết định 25-23 và chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan vì điểm số gây tranh cãi

Quyết định này khiến toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phản ứng, bởi họ tin rằng quả phát bóng đã đi ra ngoài. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng dõi theo đường bóng và tỏ ra bất ngờ trước tín hiệu của trọng tài biên. Dù vậy, ông không có hành động tranh cãi gay gắt mà chỉ giơ ngón tay cái và chắp tay hướng về tổ trọng tài, thể hiện sự bất lực trước phán quyết cuối cùng.

Tình huống diễn ra rất nhanh, khiến khán giả trên sân cũng như người xem truyền hình không có được góc quay rõ ràng để xác định chính xác điểm rơi của quả bóng. Tuy nhiên, qua các đoạn video quay chậm sau trận đấu, nhiều ý kiến cho rằng bóng đã rơi ở ngoài sân.

Đáng tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đã sử dụng hết quyền khiếu nại, đồng nghĩa với việc không thể yêu cầu trọng tài kiểm tra lại tình huống bằng công nghệ hỗ trợ video. Nếu còn quyền khiếu nại, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể được xem xét lại điểm số và tiếp tục cuộc đua căng thẳng với Thái Lan.

Các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc sau thất bại trước Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Thất bại đầy tiếc nuối khiến nhiều tuyển thủ Việt Nam bật khóc sau trận đấu. Những năm gần đây, bóng chuyền nữ Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nên thế cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan, thậm chí từng vượt mặt đối thủ ở một số giải đấu khu vực. Tuy nhiên, tại đấu trường SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể phá vỡ thế thống trị của bóng chuyền nữ Thái Lan.