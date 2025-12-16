Luật Viên chức năm 2025 có nhiều điểm mới (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Luật Viên chức năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 10/12, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Luật này quy định chi tiết và đổi mới phương thức tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo quy định hiện hành, Luật Viên chức năm 2010 quy định phương thức tuyển dụng viên chức tại Điều 23 khá đơn giản. Cụ thể, Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển”.

Luật Viên chức năm 2025 quy định phương thức tuyển dụng viên chức chi tiết hơn tại Điều 17.

Theo đó, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hai hình thức.

Thứ nhất là thi tuyển.

Thứ hai là xét tuyển đối với từng nhóm đối tượng theo quy định của Chính phủ.

Ngoài hai hình thức tuyển dụng trên, Luật Viên chức năm 2025 còn quy định 3 nhóm đối tượng được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận vào làm viên chức nếu đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm.

Thứ nhất là đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp.

Thứ hai là người đang ký hợp đồng làm công việc tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ ba là các đối tượng khác theo quy định của pháp luật về ngành, lĩnh vực.

Điều khoản này đã luật hóa phương thức tuyển dụng tiếp nhận vào làm viên chức chưa được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019).

Tại Khoản 3 Điều 17, Luật Viên chức năm 2025 còn có quy định riêng áp dụng đối với người đang là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức cơ yếu.

Nếu những người này đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thì không phải thực hiện các quy định tuyển dụng trên.

Ngoài ra, Luật Viên chức năm 2025 còn quy định cụ thể căn cứ tuyển dụng viên chức tại Điều 15.

Theo đó, 3 căn cứ chính để tuyển dụng viên chức là: Nhu cầu thực tế của đơn vị; vị trí việc làm; quỹ tiền lương và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.