Đình Bắc thi đấu nổi bật, "làm khổ" hàng thủ Philippines

Trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp Philippines, Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik tin tưởng giao trọng trách đá ở vị trí trung phong, lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam, với kỳ vọng tạo đột biến và dẫn dắt lối chơi tấn công của đội nhà.

Đình Bắc thi đấu năng nổ, liên tục di chuyển rộng khắp mặt sân, chủ động áp sát và tạo ra nhiều sức ép, qua đó gây ra không ít khó khăn cho hàng phòng ngự của đối phương.

Ngay từ đầu trận, sự xông xáo và lối chơi quyết liệt của Đình Bắc đã khiến Sandro Reyes tỏ ra khó chịu. Tiền vệ mang băng đội trưởng của Philippines thậm chí còn có pha đánh nguội, dẫn đến những phản ứng căng thẳng trên sân (Ảnh: Hải Long).

Tốc độ cùng sức rướn ấn tượng của tiền đạo quê Nghệ An giúp anh thường xuyên chiếm ưu thế, vượt qua đối thủ trong những pha tranh chấp tay đôi trên sân.

Đình Bắc cho thấy sự tự tin và bản lĩnh khi cầm bóng, liên tục thực hiện những pha đi bóng táo bạo ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, từ cánh trái, cánh phải cho đến khu vực trung lộ, qua đó tạo ra sức ép thường trực lên hàng phòng ngự của đối phương.

Đình Bắc luôn bị các cầu thủ đối phương theo kèm rất sát, trở thành tâm điểm phòng ngự và buộc đối thủ phải dành nhiều quân số để ngăn chặn.

Dù luôn bị các cầu thủ đối phương theo kèm sát sao, Đình Bắc vẫn cho thấy khả năng xử lý khéo léo để dễ dàng vượt qua, tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm cho hàng thủ đối phương.

Anh thể hiện sự tự tin rõ rệt hơn trong từng pha xử lý, từ khống chế bóng, xoay sở trong phạm vi hẹp cho đến những tình huống quyết định trên hàng công.

Đình Bắc ghi dấu ấn bằng pha di chuyển thông minh, đón đường chuyền của Văn Thuận trước khi thoát xuống sát đường biên ngang và thực hiện đường trả ngược đầy chuẩn xác. Tình huống phối hợp mạch lạc ấy giúp Phi Hoàng tung quả tạt thuận lợi, để rồi Văn Thuận xuất hiện đúng lúc, dứt điểm mở tỷ số ở phút 89.

Sau trận bán kết, Đình Bắc đã chủ động tiến tới động viên các cầu thủ Philippines sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam, thể hiện tinh thần thể thao đẹp và sự tôn trọng dành cho đối thủ.

Đây đã là trận đấu thứ ba liên tiếp Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tại SEA Games 33, tiền đạo này đã ghi 2 bàn, có 2 pha kiến tạo cùng nhiều đường chuyền mở ra cơ hội nguy hiểm cho các đồng đội.