HLV U22 Philippines phân tích về pha lập công của Văn Thuận, Thanh Nhàn

Thắng Philippines 2-0, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV McPherson của U22 Philippines mở lời: "Đây là trận đấu căng thẳng giữa hai đội bóng xứng đáng tranh chức vô địch.

U22 Việt Nam có chất lượng tốt hơn chúng tôi một chút và họ ghi bàn từ đường chuyền ngoài vòng cấm. Chúng tôi đã cố gắng lật ngược tình thế, nhưng nguy cơ thủng lưới sẽ rất cao ở cuối trận".

U22 Philippines đã chơi nỗ lực và đầy cố gắng trước U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

"Chúng tôi hiểu đẳng cấp của các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt sau giải U23 Đông Nam Á 2025. Họ là đội bóng giỏi và có trình độ hàng đầu khu vực.

Chúng tôi hiện tại rất đau lòng và toàn đội rất buồn, nhưng không ai đơn độc. U22 Việt Nam đã ở cùng nhau suốt thời gian qua, thức dậy cùng nhau, từng bước một tiến về phía trước và tiếp tục phát triển", chiến lược gia người Australia buồn bã chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về những đánh giá quanh hai bàn thắng ở cuối trận của Văn Thuận, Thanh Nhàn, HLV Garrath McPherson phân tích: "Bàn mở tỷ số của U22 Việt Nam rất đẹp khi đây là cú đánh đầu chuẩn xác và không thủ môn nào có thể cản phá. Chúng tôi phải làm tốt hơn, không để bóng được tạt vào vòng cấm.

Còn ở bàn thua thứ 2, bóng nảy ngay trước mặt thủ môn, sân hơi có vấn đề, có những chỗ lõm. Thật không may cho Guimares khi đây là giải đấu hay của cậu ấy. Nói chung, hai cầu thủ ghi bàn của U22 Việt Nam có chất lượng tốt, điều đó phản ánh về chiều sâu đội hình của U22 Việt Nam".

HLV U22 Philippines trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí

HLV người Australia hết lời ca ngợi U22 Việt Nam: "U22 Việt Nam được tổ chức tốt. Họ chơi khá đa dạng, biết cách tạo khoảng trống ở hai bên cánh bằng những đường chuyền chéo sân.

U22 Việt Nam rất nguy hiểm với những tình huống tạt bóng vào trong và họ luôn có những cầu thủ biết cách tỏa sáng ở thời khắc quan trọng. U22 Philippines cũng có cơ hội, đã đưa bóng đến vòng cấm, thật không may hôm nay chúng tôi đã thua đội bóng mạnh hơn".

Cuối cùng, HLV McPherson quyết tâm giúp U22 Philippines giành tấm HCĐ SEA Games 33: "U22 Philippines không có nhiều điều lạc quan sau bán kết. Tôi hiểu vì sao các cầu thủ lại buồn, thất vọng, họ mệt mỏi về mặt thể chất, buồn bã về mặt tinh thần.

Toàn đội đã rất nỗ lực, ai cũng muốn giành HCV. Nhưng đến ngày mai, cả đội thức dậy và phục hồi, xem lại trận đấu, xem xét đối thủ tiếp theo và sẵn sàng ra sân vào 3 ngày tới để mang về tấm huy chương đồng. Đây vẫn là bước tiến lớn so với thành tích trước đây của bóng đá Philippines".

U22 Philippines đặt nhiều hy vọng ở trận tranh huy chương đồng vào ngày 18/12 (Ảnh: Hải Long).

Đối đầu Philippines trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 15/12, U22 Việt Nam nhập cuộc thăm dò và tôn trọng đối thủ tuyệt đối. U22 Philippines là đội kiểm soát thế trận tốt hơn ở hiệp 1, khiến đoàn quân HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Thế trận ở hiệp 2 không có nhiều thay đổi, thậm chí U22 Philippines còn chơi sắc nét hơn với các pha đột phá nguy hiểm của Mariona, Reyes. Tưởng như trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì những sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik đã phát huy tác dụng với hai gương mặt Văn Thuận và Thanh Nhàn.

Phút 89, Phi Hoàng tạt bóng để Văn Thuận bật cao đánh đầu hạ Guimares, mở tỷ số 1-0. Đến phút 90+2, Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng đi đập đất khó chịu trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Philippines, ấn định chiến thắng 2-0.

Đánh bại U22 Philippines đầy nghẹt thở ở những phút cuối, U22 Việt Nam ghi tên mình vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 gặp Thái Lan hoặc Malaysia, trên sân Rajamangala (Bangkok) vào 19h30 ngày 18/12.