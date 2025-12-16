Phát hiện cờ IS trong xe nghi phạm vụ xả súng thảm sát ở Australia

Một trong 2 nghi phạm xả súng (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát bang New South Wales (Australia) cho biết đã tìm thấy 2 lá cờ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các thiết bị nổ tự chế trong một ô tô thuộc sở hữu của một trong 2 nghi phạm vụ xả súng tại bãi biển Bondi cuối tuần trước.

Cảnh sát cũng xác nhận, các nghi phạm đã tới Philippines vào tháng trước, trước khi xảy ra vụ tấn công.

“Tôi có thể xác nhận họ đã tới Philippines. Lý do vì sao họ tới Philippines, mục đích chuyến đi đó là gì và họ đã đi đâu khi ở đó vẫn đang được điều tra”, Ủy viên Cảnh sát New South Wales Mal Lanyon nói trong cuộc họp báo ngày 16/12.

Ông Lanyon cho biết ông không hay biết về bất kỳ cảnh báo an ninh nào được kích hoạt khi 2 nghi phạm này di chuyển tới Philippines.

“Tôi không tin rằng đây là một thất bại về tình báo. Chúng ta đang nói về những thông tin được phát hiện sau sự việc, sau một tội ác kinh hoàng. Chúng tôi đang thu thập thông tin sau khi vụ việc đã xảy ra”, ông nói.

Chiều tối 14/12, một vụ nổ súng kinh hoàng đã diễn ra tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia khi rất đông người đang tham dự lễ hội Hanukkah của người Do Thái.

Vụ tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, đánh dấu vụ xả súng chết chóc nhất ở Australia kể từ năm 1996.

Hai nghi phạm được cảnh sát xác định là một người đàn ông 50 tuổi và con trai 24 tuổi của ông ta.

Người con được sinh ra tại Australia, trong khi cha là người nhập cư vào Australia từ năm 1998 ban đầu theo diện thị thực du học sinh. Giới chức trách từ chối tiết lộ quốc tịch của người cha với lý do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Giới chức Philippines xác nhận, cha con nghi phạm đã nhập cảnh vào nước này ngày 1/11, trong đó người cha sử dụng hộ chiếu Ấn Độ, còn con trai sở hữu hộ chiếu Australia.

Hai cha con khai báo điểm đến cuối cùng là thành phố Davao, một đô thị lớn nằm trên đảo Mindanao ở miền Nam Philippines. Theo Cục Di trú và Trục xuất, họ rời Philippines vào ngày 28/11, bay trở lại Manila trước khi tiếp tục hành trình sang Sydney.

Mindanao, hòn đảo lớn thứ hai của Philippines, là nơi hoạt động của nhiều nhóm nổi dậy Hồi giáo và từ lâu đã là điểm nóng của các phong trào nổi dậy. Năm 2017, các tay súng trung thành với IS đã chiếm giữ thành phố Marawi, châm ngòi cho một cuộc bao vây đẫm máu kéo dài nhiều tháng.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận định vụ xả súng ở Bondi bị thúc đẩy bởi “hệ tư tưởng của IS”.

“Có vẻ như vụ việc này được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng của IS, một hệ tư tưởng đã tồn tại hơn một thập kỷ, dẫn tới hệ tư tưởng thù hận, và trong trường hợp này là sự sẵn sàng thực hiện hành vi giết người hàng loạt”, ông nói.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, mặc dù giới chức trách Australia từng điều tra một trong các tay súng vào năm 2019, nhưng người này không bị coi là đối tượng đáng quan tâm vào thời điểm đó và không nằm trong diện theo dõi thường xuyên.

“Giờ đây, liệu nghi phạm có bị cực đoan hóa thêm sau thời điểm đó hay không, các hoàn cảnh cụ thể là gì, thì đó vẫn là đối tượng của cuộc điều tra tiếp theo”, ông Albanese nói.

Nhà lãnh đạo Australia cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để giải quyết tình trạng bài Do Thái trong nước.