Đội pencak silat Malaysia đuổi đánh trọng tài vì thiên vị Thái Lan

Chiều 15/12, hai võ sĩ Nor Farah Mazlan (Malaysia) và Chongthima (Thái Lan) gặp nhau ở vòng bán kết hạng B nữ (50-55kg) ở môn pencak silat. Trong trận đấu này, Nor Farah Mazlan được cho là thi đấu quyết liệt và thường xuyên có những pha tấn công hiệu quả.

Đội pencat silat Malaysia rượt đánh trọng tài vì thiên vị võ sĩ Thái Lan (Ảnh cắt từ video).

Phía Malaysia cho rằng lẽ ra một vài pha tấn công của Nor Farah Mazlan phải được tính điểm nhưng trọng tài lại phớt lờ. Bên cạnh đó, trọng tài cũng bị tố đã bỏ qua một vài tình huống phạm lỗi của võ sĩ Thái Lan Chongthima nhưng lại xử nặng trong các tình huống Nor Farah Mazlan phạm lỗi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 60-60 nhưng Nor Farah Mazlan bị xử thua vì phạm nhiều lỗi hơn. Quyết định của trọng tài khiến cho đội Malaysia, đứng đầu là nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir, phản đối kịch liệt.

Thậm chí, một vài thành viên của Malaysia còn có hành vi xô đẩy, tác động vật lý vào quan chức điều hành và trọng tài, khiến cho lực lượng an ninh phải can thiệp.

Bất chấp sự phản đối gay gắt từ Malaysia, trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định xử thắng cho võ sĩ Thái Lan.

Sau trận đấu, báo giới Malaysia vô cùng bức xúc khi cho rằng trọng tài đã thiên vị trắng trợn võ sĩ Thái Lan. Tờ Sarawak bình luận: “Kết quả chấm điểm không phản ánh đúng với diễn biến trên sân. Điều này làm dấy lên câu hỏi liên quan tới tính minh bạch và sự nhất quán trong công tác trọng tài ở SEA Games.

Sự cố này làm nổi bật vấn đề trọng tài trong các môn thể thao đối kháng ở SEA Games. Các quyết định của trọng tài phải công bằng, để đảm bảo tính toàn vẹn của môn thể thao và niềm tin từ những người hâm mộ”.