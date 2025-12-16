HLV Thái Lan tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam, vô địch SEA Games

HLV đội U22 Thái Lan trả lời phóng viên báo Dân trí

Ở trận bán kết thứ hai nội dung bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tối qua (15/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok, U22 Thái Lan có chiến thắng sát nút 1-0 trước U22 Malaysia.

Chiến thắng này đưa đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vào chung kết gặp U22 Việt Nam. Trận chung kết diễn ra lúc 19h30 tối 18/12.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U22 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Ngay sau trận bán kết với Malaysia, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói: “Mục tiêu của U22 Thái Lan trong trận đấu vừa diễn ra là giành quyền vào chung kết. Giờ đây mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là giành ngôi vô địch SEA Games”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí, khi đánh giá về đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bình luận: “Đối thủ của chúng tôi trong trận chung kết là đội tuyển U22 Việt Nam rất mạnh. Tôi từng dự đoán rằng chúng tôi sẽ gặp U22 Việt Nam trong trận chung kết giải năm nay và điều đó đã xảy ra.

“Ở kỳ giải gần nhất dành cho lứa tuổi này là giải U23 tại Đông Nam Á cách đây vài tháng, chúng tôi từng bỏ lỡ cơ hội chạm trán U22 Việt Nam. Họ giành được quyền vào chung kết (sau đó giành ngôi vô địch), còn U22 Thái Lan thua trong trận bán kết trước Indonesia, sau loạt sút luân lưu.

Lần này chúng tôi đã thực thụ có cơ hội đối đầu với đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games. Giờ đây U22 Thái Lan muốn chứng tỏ bản thân”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói thêm.

U22 Thái Lan có tiền đạo Yotsakorn Burapha (9) rất lợi hại (Ảnh: FAT).

Cũng theo vị HLV trưởng đội U22 Thái Lan, đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng hiện rất khác. Ông chia sẻ: “Đây là giải đấu khác so với giải vô địch U23 Đông Nam Á hồi tháng 7, sự chuẩn bị của chúng tôi cho SEA Games rất khác với so với trước đây”.

“U22 Thái Lan được tập trung sớm trước SEA Games, trải qua đợt tập huấn. Thể lực và sự gắn kết của chúng tôi giờ đây tốt hơn so với hồi giải U23 Đông Nam Á. Vì thế, tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả khác. Điều quan trọng bây giờ là giúp cho các cầu thủ hồi phục trước trận chung kết”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Yotsakorn Burapha của U22 Thái Lan nói: “Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hứa hẹn là trận đấu rất hay. U22 Việt Nam rất mạnh, tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất trận đấu với đội tuyển Việt Nam”.

“Tôi biết đội tuyển U22 Việt Nam có cầu thủ số 7 (Nguyễn Đình Bắc) rất xuất sắc. Nhưng bóng đá không chỉ dựa trên một cầu thủ, bóng đá là sức mạnh tập thể. Chúng tôi sẽ tập trung đối đầu với toàn bộ đội tuyển U22 Việt Nam, chúng tôi tập trung trong từng khoảnh khắc để hướng đến chiến thắng”, tiền đạo Yotsakorn Burapha hé lộ.