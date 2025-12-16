Tung loạt mũi giáp công khắp tiền tuyến 1.000km, Nga vướng bài toán khó

Lực lượng Nga chuẩn bị khai hỏa (Ảnh: Reuters).

ISW cảnh báo, lực lượng Nga có thể khó duy trì việc tiến hành đồng thời các chiến dịch tiến công trên nhiều hướng, do các vấn đề về nhân lực và trang bị. Những đợt tiến công của Nga dọc theo “Vành đai Pháo đài” của Ukraine, tuyến phòng thủ kiên cố lớn tại tỉnh Donetsk, được dự báo sẽ kéo giãn lực lượng Nga hơn nữa trong thời gian tới.

Điều này diễn ra trong bối cảnh sau gần 4 năm cuộc chiến, Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tiến công dồn dập trên nhiều khu vực tiền tuyến.

Theo ước tính của Ukraine, Nga đưa khoảng 710.000 binh sĩ tới tham gia các mũi giáp công trên khắp Ukraine, với cường độ cuộc chiến ngày càng dồn dập và khốc liệt hơn.

Trong báo cáo ngày 14/12, ISW cho biết quân đội Nga nhiều khả năng sẽ gặp thách thức trong việc duy trì hàng loạt chiến dịch tiến công đa hướng do chúng đòi hỏi chi phí hậu cần rất cao mà Moscow có thể gặp "bài toán khó" để thích nghi về lâu dài.

ISW cho biết, trong thời gian qua, Nga liên tục mở các mũi giáp công trên toàn tuyến mặt trận trải dài từ hướng đông bắc xuống đông nam, chủ yếu xoay quanh các khu vực như Vovchansk, Kupiansk, Siversk, Pokrovsk–Myrnohrad và Hulyaipole.

Cuối tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng lực lượng Nga ở gần Hulyaipole sẽ sớm đạt được một đột phá theo hướng Zaporizhia. Tuy nhiên, ISW cho rằng Nga hoặc phải tăng đáng kể lượng nhân lực và vũ khí triển khai ở mỗi hướng để có kết quả thực chất, hoặc phải rút nguồn lực từ khu vực này để tăng cường cho khu vực khác, chứ khó duy trì đà tiến công hiện tại với mọi khu vực.

Các mũi tấn công của Nga trải dài khắp tiền tuyến (Ảnh: ISW).

Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostiantyn Mashovets cho biết ngày 13/12 rằng Cụm lực lượng Miền Đông của Nga, hoạt động theo các hướng Hulyaipole và Oleksandrivka, sẽ cần tái tổ chức hoặc được tăng viện từ các khu vực khác của mặt trận để duy trì đà tấn công.

Ông nhận định các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 5 và số 36 đã gặp khó khăn trong tác chiến do phạm vi trách nhiệm quá rộng và nguồn lực hạn chế.

Ông Mashovets đánh giá rằng để duy trì sức ép gần Hulyaipole, Nga sẽ phải thu hẹp tuyến mặt trận hoặc điều chuyển thêm lực lượng, có thể bao gồm các thành phần của Tập đoàn quân hợp thành số 36 và số 29 từ khu vực Oleksandrivka để tăng cường cho Tập đoàn quân số 5.

Ông cho rằng các đội hình chủ chốt của Tập đoàn quân số 5, bao gồm Sư đoàn bộ binh cơ giới số 127 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57, khó có thể đạt được thành công trong ngắn hạn.

Trước đó, ISW từng đánh giá rằng đột phá giữa tháng 11 ở gần Hulyaipole nhiều khả năng được tạo điều kiện bởi một cụm lực lượng tập trung có quy mô tương đương với lực lượng sử dụng theo hướng Pokrovsk - Dobropillia. Kể từ đó, Nga đã tăng cường khu vực này bằng cách điều chuyển các đơn vị từ những hướng khác, bao gồm các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới.

Tuy nhiên, ISW cảnh báo rằng, nỗ lực của Nga nhằm bắt đầu cuộc tiến công vào Vành đai Pháo đài ở Donetsk sẽ đặt áp lực còn lớn hơn lên lực lượng Moscpw.

Ông Mashovets cảnh báo rằng việc mở cuộc tiến công vào các cứ điểm then chốt như Sloviansk và Kramatorsk sẽ buộc Nga phải huy động lực lượng và nguồn lực từ các Cụm lực lượng Miền Tây, Miền Nam và Trung tâm. Khi đó, quân đội Nga có thể sẽ không thể duy trì hoạt động ở các hướng khác, bao gồm Velykyi Burlyk và Orikhiv.

Ông nói thêm rằng các vấn đề mang tính cấu trúc trong nền kinh tế thời chiến và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga sẽ làm phức tạp hơn nỗ lực duy trì quy mô hoạt động cần thiết cho một mũi tiến công như vậy.

ISW lưu ý rằng để khai thác các thành quả chiến thuật quanh Hulyaipole hoặc để kiểm soát nốt các phần còn lại của tỉnh Donetsk, Nga có nguy cơ sẽ bị suy yếu năng lực ở các khu vực tiền tuyến khác.