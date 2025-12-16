CĐV châu Á bình luận khi bóng chuyền nữ Việt Nam mất HCV SEA Games

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

"Trận chung kết bóng chuyền nữ hay nhất SEA Games từ trước đến nay", tài khoản Danilo M Pamaylaon Jr đến từ Philippines bình luận trên trang Volleytrails (chuyên trang bóng chuyền của Đông Nam Á) sau khi chứng kiến trận chung kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tối 15/12.

Trước trận đấu này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 11 lần đối đầu với tuyển nữ Thái Lan ở SEA Games và kết quả đều giống nhau là thất bại. Tuy nhiên đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kỳ vọng sẽ lập nên trang sử mới khi đối đầu với "kình địch" trong trận chung kết SEA Games 2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đem đến một trận chung kết mãn nhãn với đội tuyển nước chủ nhà Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Thực tế tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có khởi đầu tốt khi giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với tỷ số 25-19. Tuy nhiên tuyển nữ Thái Lan đã sớm lấy lại đẳng cấp số 1 khu vực Đông Nam Á khi giành chiến thắng ở 2 set đấu liên tiếp sau đó và vượt lên dẫn trước 2-1.

Ở set đấu thứ 4, trong tình thế bị đối thủ liên tục dẫn trước, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh để gỡ hoà trước khi thắng ngược với tỷ số 25-23.

Ở set đấu thứ 5 mang tính quyết định, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp khi dẫn tuyển Việt Nam với tỷ số 14-12 và chỉ còn cách chiến thắng đúng 1 điểm số.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan giành giật nhau từng điểm số trong suốt 5 set đấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục gây bất ngờ khi san hoà tỷ số 14-14 và tạo ra cuộc giằng co từng điểm số với đối thủ một cách kịch tính chưa từng có (set đấu thứ 5 khi hai đội cùng có tỷ số 14-14 thì người chiến thắng sẽ hơn đối thủ cách biệt 2 điểm số).

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có không ít cơ hội để kết liễu đối thủ nhưng rồi vẫn bị đối thủ san hoà, trước khi để thua đối thủ với tỷ số chung cuộc 25-23 một cách cay đắng.

Màn rượt đuổi tỷ số qua từng set đấu, đặc biệt là ở thời điểm được xem như là "đá phạt đền" ở set chung kết giữa tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bóng chuyền châu Á.

Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan, lỡ cơ hội giành HCV SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

"Cả hai đội đều rất xuất sắc và đội nào chiến thắng cũng rất xứng đáng. Có chút nuối tiếc cho Việt Nam. Các cô gái Việt Nam đã chơi rất kiên cường, bản lĩnh, giành giật từng điểm số nhưng thiếu chút may mắn để giành chức vô địch.

Đội hình này sẽ mạnh hơn nhiều trong tương lai và cơ hội giành HCV ở kỳ SEA Games tiếp theo sẽ rất cao", tài khoản Kawinna Boonsawaeng đến từ Thái Lan bình luận.

"Việt Nam và Thái Lan đúng là "bên 8 lạng, người nửa cân". Cả hai đều có lối chơi nhanh, tốc độ cao. Vẫn tiếc cho bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội làm nên lịch sử", tài khoản Lopez Kelley đến từ Malaysia bày tỏ.

"Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bây giờ thực sự rất mạnh. Xem trận chung kết rất kịch tính và hấp dẫn. Có những thời điểm Việt Nam cách tấm HCV chỉ đúng 1 điểm số, nhưng may mắn đã không mỉm cười", tài khoản Kyson Ino đến từ Indonesia nhận định.

"Tứ đại anh hào của bóng chuyền Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Đội nào cũng chơi rất xuất sắc và đầy nỗ lực, mang đến sự thành công cho SEA Games 2025", tài khoản Panwad Narak đến từ Thái Lan khẳng định.

"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chỉ một chút nữa thôi họ sẽ phá vỡ chuỗi trận chiến thắng của người Thái và làm nên lịch sử tại SEA Games. Dù thất bại nhưng các cô gái đã mang đến niềm tự hào cho người Việt", tài khoản Đỗ Đồng đến từ Việt Nam chốt lại.