Đội trưởng Thái Lan: “Bóng chuyền nữ Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc”

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 trên sân Huamark. Trong quá khứ, chúng ta đã thua Thái Lan trong cả 11 lần chạm trán trước đó.

Tối 15/12, ở lần chạm trán thứ 12 ở chung kết đấu trường Đông Nam Á, Thái Lan đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Phát biểu ngay sau trận chung kết kinh điển này, đội trưởng Chatchu-on Moksri đã không giấu được sự căng thẳng mà cô cùng những người đồng đội đã phải trải qua.

Đội trưởng Thái Lan thừa nhận đội nhà gặp khó khăn trước tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

“Đây thực sự là trận đấu căng thẳng, áp lực nhất mà chúng tôi từng thi đấu. Nó khiến người hâm mộ có cảm giác nghẹt thở khi theo dõi từng điểm số. Việt Nam đã thi đấu rất tuyệt vời”, Chatchu on Moksri chia sẻ với truyền thông.

Trong trận chung kết SEA Games 33 môn bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam khởi đầu đầy mạnh mẽ và bất ngờ vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi chủ công Trần Thị Thanh Thúy và Vi Thị Như Quỳnh. Tuy nhiên, Thái Lan với bản lĩnh của nhà vô địch đã đáp trả đanh thép, thắng liền hai set, nâng tỉ số lên 2-1.

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở set 4. Dù Thái Lan có khởi đầu tốt hơn, nhưng sự xuất hiện kịp thời của Lê Như Anh bên phía Việt Nam đã tạo ra sự thay đổi lớn. Hàng phòng ngự Thái Lan trở nên bối rối và để thua ngược, buộc trận đấu phải giải quyết thắng bại ở set 5.

Tại set đấu quyết định, đôi bên đã thi đấu giằng co từng điểm, tạo ra rất nhiều cơ hội giành championship point. Cuối cùng, Thái Lan là đội tận dụng thành công nhờ cú phát bóng ăn điểm trực tiếp cực kỳ tinh quái của Pimpichaya Kokram, chính thức kết thúc trận đấu.

Chatchu on Moksri trở thành đội trưởng của Thái Lan kể từ SEA Games 33, thay thế cho Ajcharaporn Kongyot (Ảnh: SMM Volleyball).

Đội trưởng Chatchu-on Moksri tuy không phải cây ghi điểm xuất sắc nhất (16 điểm), nhưng đã thể hiện tầm ảnh hưởng lớn đến chiến thắng kịch tính này.

Sau khi thay thế Ajcharaporn Kongyot giữ băng đội trưởng trước thềm SEA Games 2025, Moksri đã ngay lập tức chứng tỏ vai trò thủ lĩnh, giúp Thái Lan vượt qua thử thách khó khăn nhất.

Tay chuyền sinh năm 1999 cho biết, Thái Lan mắc nhiều sai lầm trong trận chung kết nhưng cô không phủ nhận một thực tế là "Việt Nam đã gây khó khăn cho tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trong suốt trận đấu".

"Chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam đã có sự tiến bộ rất đáng kể. Bản thân bóng chuyền nữ Thái Lan cũng cần phải thay đổi và cải thiện, cả về mục tiêu và quy trình làm việc, để xây dựng một đội ngũ mạnh hơn trong tương lai", Chatchu on Moksri nói với tờ Siam Sports.