Cảnh sát kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài ở TPHCM

Khuya 15/12 và rạng sáng 16/12, Công an phường Tân Định triển khai các tổ công tác thực hiện kiểm tra lưu trú tại các cơ sở cho thuê phòng, khách sạn trên địa bàn, sau khi Nghị định 282/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội chính thức có hiệu lực.

Cảnh sát kiểm tra lưu trú tại một cơ sở trên đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định (Ảnh: Lê Trai).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại nhà cho thuê cao 6 tầng trên đường Trần Khánh Dư, phường Tân Định, lực lượng chức năng kiểm tra việc lưu trú của các khách thuê phòng. Đại diện cơ sở cho biết, nơi đây cho 12 khách thuê dài hạn, trong đó có 3 khách nước ngoài mang quốc tịch Mỹ, Pháp và Canada.

Khi cảnh sát gõ cửa kiểm tra, các vị khách tuân thủ xuất trình giấy tờ CCCD theo quy định. Riêng đối với người nước ngoài, nhà chức trách còn kiểm tra thêm visa (thị thực) có còn thời hạn hay không.

Ông A.K. (SN 1986, quốc tịch Canada) vui vẻ hợp tác với đoàn kiểm tra. Vị khách cho biết, bản thân ông thuê phòng ở đây để ở, chuẩn bị mở công ty làm khẩu trang. Ông không thấy phiền khi cảnh sát kiểm tra vào ban đêm, bởi đây cũng là quyền lợi của người nước ngoài thuê phòng được chủ nhà đăng ký chỗ ở hợp pháp.

“Visa của ông K. được phép ở Việt Nam đến ngày 17/2/2026. Trường hợp khách này muốn ở tiếp phải xin gia hạn, khi đó ông K. phải liên hệ phường để đơn vị xác nhận ông có ở tại địa chỉ này”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng, cán bộ Công an phường Tân Định, chia sẻ.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ cá nhân của một khách nước ngoài thuê phòng (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi không phát hiện vi phạm tại cơ sở này, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra lưu trú tại khách sạn Thu Mai, trên đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định. Tại cơ sở này, có một khách quốc tịch Ấn Độ và một số khách trong nước thuê. Cảnh sát nhắc nhở đại diện cơ sở đăng ký lưu trú đầy đủ đối với khách thuê phòng.

Theo cơ quan chức năng, việc khai báo của phía nhà nghỉ, khách sạn sẽ giúp công an địa phương kịp thời phát hiện các đối tượng xấu lợi dụng các cở sở lưu trú để ẩn náu, kịp thời ngăn chặn các hoạt động phi pháp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cảnh sát kiểm tra nhân khẩu tại nhà có người từng cai nghiện ma túy (Ảnh: Lê Trai).

Trường hợp phía cơ sở không khai báo mà bị phát hiện sẽ bị xử lý vi phạm theo các quy định hiện hành, mới nhất là Nghị định 282/2025 của Chính phủ.

Cụ thể, các cơ sở sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến một triệu đồng nếu không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng; phạt 2-4 triệu đồng nếu không thông báo lưu trú từ 1-3 người; phạt tiền từ 4-8 triệu đồng nếu không thông báo lưu trú từ 4-8 người; phạt tiền từ 8-12 triệu đồng nếu không thông báo lưu trú từ 9 người trở lên.

Ngoài kiểm tra các nhà trọ, nhà cho thuê, khách sạn, Công an phường Tân Định còn kiểm tra nhân khẩu đối với các hộ dân có thân nhân từng đi cai nghiện ma túy. Việc làm này nhằm làm tốt công tác quản lý địa bàn, hỗ trợ họ “không đi vào vết xe đổ”.