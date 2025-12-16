CĐV Thái Lan lo ngại đội nhà thua U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

U22 Thái Lan vượt qua U22 Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games

"Thành thật mà nói, nếu Malaysia không bị phạt thẻ đỏ và chơi thiếu người, Thái Lan đã không thắng", tài khoản Thanathip Bcp đến từ Thái Lan bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến chiến thắng không mấy thuyết phục của đội nhà với tỷ số sít sao 1-0 trước U22 Malaysia ở trận bán kết diễn ra trên sân Rajamangala tối 15/12.

U22 Thái Lan có bàn mở tỷ số sớm và chơi hơn người từ phút 16 nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước U22 Malaysia trong thời gian thi đấu còn lại (Ảnh: FA Thailand).

Thực tế "Bầy voi chiến" đã có lợi thế từ sớm khi Yotsakorn Burapha đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội nhà chỉ sau 8 phút bóng lăn. Đến phút 16, U22 Malaysia lại rơi vào tình thế chơi thiếu người khi Aiman Yusuf phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với đối phương.

Có bàn dẫn trước và được chơi hơn người, nhưng U22 Thái Lan không tạo ra thế trận tốt hơn với đối thủ, ngược lại phải chịu sức ép rất lớn từ đối thủ khi U22 Malaysia trong tình thế không còn gì để mất đã thi đấu một cách đầy quyết tâm.

Trong nửa cuối hiệp 2, U22 Malaysia đã tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của U22 Thái Lan nhưng họ chỉ thiếu một chút may mắn để có được bàn gỡ hoà. Chung cuộc U22 Thái Lan đánh bại U22 Malaysia với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành quyền vào chơi trận chung kết với U22 Việt Nam vào 19h30 ngày 18/12.

Đáng chú ý, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ "Bầy voi chiến" không làm các CĐV Thái Lan hài lòng, thậm chí nhiều CĐV nước này lo ngại đội nhà sẽ để thua U22 Việt Nam ở trận chung kết nếu tiếp tục trình diễn lối chơi tẻ nhạt như trận đấu vừa qua.

"Chúng ta suy nghĩ như thế nào sau trận đấu tẻ nhạt này. Liệu U22 Thái Lan có sống sót trước U22 Việt Nam ở trận chung kết? Hay lại bỏ lỡ một tấm HCV sau khi đội tuyển nữ đã thất bại trước người Philippines?", tài khoản Ryu Chakkraphan của Thái Lan lo lắng bình luận.

"Thái Lan đã thắng trận bán kết, nhưng người hâm mộ không cảm thấy như vậy. Hãy chờ xem trận chung kết họ sẽ làm được những gì", tài khoản Rong Kongkaew nói thêm.

"Khá thất vọng với lối chơi của đội nhà. Khả năng tranh chấp bóng bổng kém, khả năng kiểm soát bóng kém, tuyến giữa thường xuyên để mất bóng. Các cầu thủ trẻ rất chậm trong các pha cần tốc độ cao. Cứ đá thế này sẽ không thắng được Việt Nam đâu. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành chức vô địch", tài khoản Omar Adullaman chỉ trích lối chơi thiếu thuyết phục của đội nhà.

"11 cầu thủ không thắng nổi 10 người của đội bạn. Họ chẳng thay đổi được gì khi có lợi thế hơn người, thậm chí nếu không nhờ may mắn còn bị thủng lưới. Đá thế này sẽ thua Việt Nam là chắc chắn", tài khoản Nuttavut Kitprasong cũng nhấn mạnh.

"Trận đấu này không hay chút nào, người hâm mộ luôn lo lắng cho đội nhà trong suốt thời gian 90 phút. Hy vọng họ sẽ cải thiện hơn ở trận chung kết", tài khoản Chao Bun Nimit bày tỏ.

"U22 Việt Nam chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Hàng công của họ rất sắc bén. Hàng thủ cũng chỉ mới để thủng lưới 1 bàn. Mọi thứ sẽ không dễ để Thái Lan cạnh tranh HCV với Việt Nam", tài khoản Omar Adullaman chốt lại.