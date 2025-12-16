3 hãng hàng không Việt dùng máy bay gì khi "xông đất" sân bay Long Thành?

Ngày 19/12, 3 hãng hàng không Việt Nam gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ thực hiện các chuyến bay chính thức đầu tiên hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Theo kịch bản được triển khai trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14/12 về tiến độ dự án Long Thành giai đoạn 1, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu 3 hãng bay khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết, bảo đảm các chuyến bay đầu tiên diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Ngày đầu bay hiệu chuẩn tiếp cận đường băng sân bay Long Thành (Ảnh: DT).

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến khai thác một tàu bay code E, loại Boeing 787 Dreamliner, thực hiện chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài trong khung giờ sáng 19/12. Chuyến bay này chở các đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, không phải chuyến bay thương mại.

Trong khi đó, Vietjet Air và Bamboo Airways mỗi hãng dự kiến khai thác một tàu bay code C, loại Airbus A320/321, thực hiện chặng bay Tân Sơn Nhất - Long Thành - Tân Sơn Nhất. Trên các chuyến bay này chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, nhằm phục vụ công tác đánh giá, hoàn thiện quy trình khai thác tại sân bay mới.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay rà soát kỹ lưỡng phương án nhiên liệu cho các chuyến bay khứ hồi, chủ động làm việc với đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không khi cần thiết; đồng thời tự bảo đảm hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay.

Các hãng cũng phải cập nhật đầy đủ thông tin, thông số kỹ thuật của sân bay Long Thành đã được công bố, chuẩn bị đầy đủ tàu bay, tổ lái và nhân sự kỹ thuật theo đúng yêu cầu khai thác

Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với sân bay Long Thành và các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất để thống nhất phương án phục vụ; làm việc với Cục Hàng không Việt Nam về thủ tục cấp phép bay và phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nhằm bảo đảm an ninh hàng không theo quy định.