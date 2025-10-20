HLV Malaysia nói gì khi đội nhà đối đầu với U22 Việt Nam ở SEA Games?

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra vào chiều 19/10, U22 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với hai đối thủ quen thuộc là U22 Malaysia và U22 Lào. Đây là hai đội tuyển nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Nafuzi Zain cho rằng trận đấu với U22 Việt Nam là cơ hội để các cầu thủ trẻ Malaysia rèn giũa (Ảnh: Astro Arena).

Đặc biệt, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia nhận được nhiều sự chú ý. Trong thời gian qua, bóng đá Malaysia đang dính vào lùm xùm nhập tịch cầu thủ trái phép trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 6.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm mọi cách để kháng cáo án phạt của FIFA. Họ còn đối diện với án phạt từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và có nguy cơ không thể giành vé tham dự Asian Cup 2027.

Phản ứng về kết quả bốc thăm, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia lại không đề cập nhiều tới yếu tố duyên nợ. Ông cho rằng đây là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã trải qua một năm thi đấu thiếu ổn định.

Chia sẻ với tờ New Straits Times, HLV Nafuzi Zain cho biết: “Tôi không quá lo lắng về những gì người ta gọi là 'thử rồi thất bại'. Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng này”.

Trong năm qua, đội U22 Malaysia (nòng cốt của đội U23) thi đấu không thành công. Họ không thể giành vé tham dự giải U23 châu Á và dừng bước ngay ở vòng bảng tại giải U23 Đông Nam Á.

U22 Malaysia trải qua năm thi đấu vô cùng thất vọng (Ảnh: AFF).

Tờ New Straits Times (Malaysia) hy vọng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia không chứng kiến tranh cãi như ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tờ báo hàng đầu Malaysia bình luận: “Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể không chứng kiến nhiều tranh cãi khi hai đội tuyển quốc gia gặp nhau. Ở trận đấu đó, Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội tuyển Việt Nam nhưng sau đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA buộc tội làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch”.

Môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở hai địa điểm là Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.