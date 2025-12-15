Đánh bại Philippines, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Liên tục cập nhật

HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 không dừng lại ở bán kết, có nghĩa các cầu thủ của ông phải giành chiến thắng trước U22 Philippines ở trận bán kết ngày mai.

Quang cảnh cuộc họp báo trước trận đấu (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi rất vui khi giành quyền vào bán kết, nhưng mục tiêu của đội không chỉ dừng lại ở đó mà là một vị trí cao hơn. Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình trong trận đấu ngày mai. Các cầu thủ đã chuẩn bị tốt về chiến thuật, thể lực và tinh thần, vì vậy tôi tin chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ trong buổi họp báo vào trưa ngày 14/12 tại sân Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam đã thi đấu với U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33 vào chiều mai 15/12. Trước đó, trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân trí, HLV Kim Sang Sik cho biết trong các đối thủ tại vòng bán kết, ông mong muốn được đối đầu với U22 Philippines. Giờ đây mong muốn ấy đã trở thành hiện thực.

“Về mặt nhân sự, nhiều cầu thủ đã trở lại giúp khả năng tổ chức đội hình được cải thiện. Dù từng thắng 2-1 trước đây, nhưng không có gì đảm bảo cho trận đấu ngày mai. Tuy vậy, toàn đội đang chuẩn bị tốt và sẵn sàng chiến đấu để giành chiến thắng”, HLV Kim Sang Sik nói về U22 Philippines. Tại giải U23 Đông Nam Á vào tháng 7 vừa qua, U23 Việt Nam đã thắng 2-1 trước U22 Philippines tại bán kết trên đường tiến tới ngôi vô địch.

Mặc dù mong muốn được đối đầu với U22 Philippines, tuy nhiên HLV Kim Sang Sik không hề xem nhẹ đối thủ: “Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn cho cả hai đội, bởi ai cũng quyết tâm giành chiến thắng. Đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn về thể chất và tinh thần sẽ có lợi thế. Đối thủ của chúng tôi đã tiến bộ rất rõ về tổ chức và con người, vì vậy đội tuyển Việt Nam càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Các cầu thủ đang hướng tới mục tiêu cao hơn. Dù kịch bản trận đấu diễn ra thế nào, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ”.

HLV đội U22 Philippines trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí

Tham dự họp báo cùng HLV Kim Sang Sik, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết U22 Việt Nam không chịu nhiều áp lực trước trận bán kết, dù đối thủ rất mạnh. “Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu giải và bước vào trận đấu ngày mai với sự tự tin. Thành tích chưa như ý ở SEA Games 32 là bài học quý cho U22 Việt Nam. Vào tới bán kết, đối thủ nào cũng mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng”, anh chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc U22 Việt Nam chuẩn bị kịch bản phải thi đấu hiệp phụ với U22 Philippines hay chưa, Văn Khang cho biết: "Dù thi đấu 90 hay 120 phút, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình vì người hâm mộ. Tôi xin thay mặt toàn đội cảm ơn người hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ. Hy vọng ngày mai sẽ nhận được nhiều sự động viên cổ vũ hơn nữa".

HLV của U22 Philippines, Garrath McPherson, chia sẻ trong buổi họp báo: “Việc vào bán kết SEA Games sau thời gian dài không phải nhờ may mắn. Toàn đội nhận được sự hỗ trợ tốt từ Liên đoàn, các cầu thủ thể hiện thái độ và tinh thần thi đấu rất tích cực ở vòng bảng. Với 5-6 ngày hồi phục, chúng tôi đang rất hào hứng và sẵn sàng cho trận bán kết”.

U22 Philippines đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi đứng đầu bảng C với hai trận toàn thắng, đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 2-0 và thắngU22 Indonesia với tỷ số 1-0.

HLV KIm Sang Sik trả lời họp báo trước trận đấu (Ảnh: VFF).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về phương án chiến thuật đối đầu với U22 Việt Nam, như sử dụng bóng bổng, bóng dài để tận dụng lợi thế thể hiện của các cầu thủ, HLV Garrath McPherson nói: “U22 Việt Nam là đội mạnh. Tôi xin lỗi khi không thể tiết lộ cụ thể chiến thắng. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, kể cả loạt luân lưu. Ban huấn luyện xây dựng giáo án và hệ thống thi đấu phù hợp, yêu cầu các cầu thủ thi đấu tích cực và tự tin thể hiện phẩm chất cá nhân. Với cầu thủ U22 Philippines, sự tự tin là yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài.

Để hạn chế U22 Việt Nam, chúng tôi cần phong tỏa tuyến giữa, không cho họ kiểm soát và triển khai lối chơi kỹ thuật. Đây cũng là đội bóng có thể lực tốt, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, toàn đội sẽ không thay đổi lối chơi, mà tập trung phát huy điểm mạnh và khai thác những hạn chế của đối thủ”.