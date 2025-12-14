Đoàn Thể thao Việt Nam lên tiếng vụ lãnh đạo hiệp hội khiến VĐV khóc

Theo thông báo vào chiều nay (14/12) của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN), đoàn thể hiện quan điểm: “Lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam mong muốn các lãnh đội, hay đại diện các liên đoàn, hiệp hội nên có sự chia sẻ, động viên các vận động viên (VĐV) trong suốt quá trình tập luyện và thi đấu tại SEA Games 33”.

Ông Hùng "thị phạm" động tác cho Mỹ Tiên trước hàng chục ống kính của truyền thông quốc tế (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, vào tối qua (13/12), sau khi kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên xuất sắc giành huy chương bạc (HCB) nội dung 400m bơi hỗn hợp cá nhân nữ, PCT thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam, ông Đinh Việt Hùng, được Ban tổ chức (BTC) chủ nhà mời lên trao huy chương.

Chính ông Hùng trao huy chương cho Mỹ Tiên. Sau đó, ngay dưới chân bục trao và nhận huy chương, cũng chính ông Hùng có những lời lẽ và cử chỉ góp ý về mặt chuyên môn, ngay trước ống kính của truyền thông quốc tế.

Những lời lẽ và cử chỉ của PCT thường trực Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam khiến Võ Thị Mỹ Tiên bật khóc, rồi ôm mặt đi thẳng vào hậu trường. Cô xúc động đến mức quên luôn mất việc cô cần được chụp lại khoảnh khắc rất đẹp, ở thời điểm VĐV nhận được huy chương và cần được vinh danh.

Những lời và những hành động trao đổi của ông Hùng khiến Mỹ Tiên trố mắt kinh ngạc (Ảnh: Hải Long).

Mỹ Tiên sau đó rưng rưng nước mắt (Ảnh: Hải Long).

Phía Đoàn TTVN cho biết đã trao đổi với ông Đinh Việt Hùng về sự việc trên. Có thể thấy Đoàn TTVN quyết chấn chỉnh những góp ý không đúng lúc, đúng chỗ, không đúng thời điểm.

Không phải ngẫu nhiên mà các môn thi đấu thể thao đỉnh cao ngày nay đều có những phòng chức năng riêng cho các đội. Việc rút kinh nghiệm hay sửa lỗi chuyên môn giữa HLV, chuyên gia và VĐV, nếu có, sẽ diễn ra trong phòng chức năng này. Hiếm khi có sự việc họ sửa lỗi hay rút kinh nghiệm lẫn nhau giữa hàng chục ống kính của truyền thông quốc tế.

Sau đó cô ôm mặt khóc và đi thẳng vào hậu trường, không kịp được ghi lại khoảng khắc vinh quang của chính mình (Ảnh: Hải Long).

Việc rút kinh nghiệm của ông Đinh Việt Hùng khiến không ít người hâm mộ thể thao Việt Nam nhớ lại hình ảnh của các trận đấu bóng đá nội, hồi những năm 1980, 1990 trở về trước. Khi đó, các cầu thủ và HLV họp chuyên môn trong giờ nghỉ giữa hai hiệp của các đội diễn ra ngay trước khu kỹ thuật.

Cách rút kinh nghiệm của 30-40 năm trước, hiếm khi xảy ra với thể thao đỉnh cao ngày nay. Các liên đoàn và hiệp hội quốc tế đều có khuyến cáo, thậm chí luật hóa việc họp chuyên môn của các nhà chuyên môn và VĐV phải diễn ra bên trong các phòng chức năng, tránh những hình ảnh không đẹp trong lúc lời qua tiếng lại, có thể xuất hiện giữa đám đông.