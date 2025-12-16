Bệnh nhân được robot dẫn đường đến phòng khám

Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp đón 700-800 người đến khám, điều trị bệnh. Số lượng bệnh nhân đông nên các nhân viên y tế khá vất vả trong việc hỗ trợ, tiếp đón. Do đó, cơ sở y tế này đã đưa robot trí tuệ nhân tạo (robot AI) vào sử dụng để hỗ trợ người bệnh.

“Đưa tôi đến nhà thuốc của bệnh viện”, bà Phạm Thị Lập (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nói với robot tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân giao tiếp với robot AI tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ngay lập tức, robot nhận lệnh rồi dẫn đường cho bà Lập đến đúng vị trí nhà thuốc. Kết thúc nhiệm vụ, robot tự quay về vị trí đón tiếp người bệnh.

“Tôi khá bất ngờ khi được robot dẫn đường. Không chỉ vậy, tôi còn có thể tìm được rất nhiều thông tin về bác sĩ, lịch khám và vị trí các phòng khám. Việc sử dụng robot rất đơn giản, tiện lợi, mang lại cảm giác thú vị cho người bệnh”, bà Lập chia sẻ.

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi đang sử dụng 2 loại robot để hỗ trợ người bệnh, giảm tải công việc cho nhân viên y tế. Một loại robot có nhiệm vụ tiếp đón bệnh nhân.

Loại robot này có thể giúp người bệnh tra cứu thông tin liên quan về vị trí các khoa, phòng của bệnh viện, thông tin về bảo hiểm y tế, lịch khám của bác sĩ… và làm nhiệm vụ dẫn đường.

Người bệnh có thể giao tiếp với robot AI bằng giọng nói (Ảnh: Quốc Triều).

Loại robot thứ hai hỗ trợ nhân viên y tế trong việc vận chuyển thuốc, thực phẩm đến từng khoa, phòng cho bác sĩ hoặc người bệnh. Robot có thể sử dụng thang máy di chuyển đến tất cả các tầng trong bệnh viện để “giao hàng”.

Mỗi khay đựng thực phẩm, thuốc men của robot đều có cảm biến. Robot sẽ cảnh báo, nhắc nhở người bệnh hoặc nhân viên lấy đúng loại thực phẩm, thuốc men ở từng khay.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bước đầu việc sử dụng robot AI phục vụ người bệnh đã đạt hiệu quả tích cực.

Robot có khả năng giao tiếp thân thiện, cung cấp thông tin chính xác. Điều này giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, cũng như giảm tải áp lực công việc cho nhân viên y tế.

Robot AI dẫn đường giúp người bệnh tìm đúng vị trí phòng khám theo yêu cầu (Ảnh: Quốc Triều).

Bệnh viện đang định hướng tích hợp các ứng dụng hội chẩn trực tuyến, khám bệnh từ xa vào robot AI. Điều này sẽ giúp robot trở thành trợ lý của đội ngũ y, bác sĩ để việc chăm sóc người bệnh ngày càng nhanh chóng, hiệu quả hơn.

“Về lâu dài chúng tôi sẽ tích hợp thêm nhiều thông tin vào robot, kể cả các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh tiên tiến nhất. Từ đó, các y, bác sĩ có thể giao tiếp với robot để tìm kiếm thông tin hữu ích phục vụ công tác chuyên môn”, bác sĩ Tuyến thông tin thêm.