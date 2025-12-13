Tình nguyện viên SEA Games 33: Xứng danh xứ sở của những nụ cười

Có thể nói, so với rất nhiều quốc gia khác từng tổ chức SEA Games, đội ngũ TNV của Thái Lan thuộc vào loại năng động, chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất.

Thái Lan có lợi thế lớn ở chỗ quốc gia này từng tổ chức đến 6 kỳ SEA Games trước đây (1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007). Thậm chí Thái Lan từng tổ chức các đại hội lớn hơn nhiều so với SEA Games như Asiad (Đại hội thể thao châu Á), giải vô địch thế giới ở một số môn thể thao đơn lẻ, nên đội ngũ TNV thể thao của quốc gia này có nhiều kinh nghiệm làm việc các đoàn quốc tế.

Một lợi thế khác của Thái Lan ở chỗ họ là quốc gia phát triển mạnh ngành du lịch, nên các bạn trẻ của Thái Lan hiện tại có ngoại ngữ tốt. Đây là điểm mà các TNV của xứ sở chùa vàng tốt hơn rất nhiều so với đội ngũ TNV của một số nước từng tổ chức SEA Games.

SEA Games 33 không thể diễn ra trôi chảy nếu thiếu các TNV (Ảnh: Hải Long).

Đội ngũ không thể thiếu

Theo thống kê của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33, nước chủ nhà đón tiếp và phục vụ hàng vạn VĐV, HLV, quan chức của các đoàn. Để phục vụ cho chừng đó con người, ngoài đội ngũ kỹ thuật viên, trọng tài, giám sát, Thái Lan có tuyển lựa thêm gần 3.000 TNV làm công tác hậu cần, ở bên trong và ngoài khu vực thi đấu, chăm sóc cho các đội tuyển thể thao dự đại hội.

Phần đông các TNV này là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng tại Thái Lan. Họ trẻ, nhiệt tình, rất dễ mến. Nếu thiếu họ, SEA Games 33 không thể diễn ra trơn tru, bởi BTC không thể quán xuyến hết mọi công việc. Đặc biệt, với cánh phóng viên nước ngoài, các TNV chính là “cứu tinh” trong công việc.

Khi các phóng viên quốc tế đến với xứ sở chùa vàng trong những ngày này, ngoài các VĐV, HLV, quan chức của đoàn mình, những người mà chúng tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là các TNV.

Đặc thù của SEA Games 33 là đại hội trải rộng ra hàng chục tỉnh, thành phố khác nhau của Thái Lan. Thủ đô Bangkok là nơi tổ chức nhiều môn và nhiều nội dung thi đấu nhất, nhưng Bangkok không phải là nơi duy nhất có các cuộc tranh tài đỉnh cao.

Đóng góp của các TNV thầm lặng nhưng cần thiết (Ảnh: Hải Long).

Các VĐV Việt Nam cũng cạnh tranh huy chương vàng (HCV) bên trong lẫn bên ngoài Bangkok, thành ra cánh phóng viên cũng phải tỏa ra các địa điểm khác nhau, kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, truyền tải những câu nói hay nhất của các VĐV trên bục vinh quang về cho độc giả cả nước.

Và cách để chúng tôi di chuyển thuận tiện nhất là thông qua sự chỉ dẫn của các TNV. Dĩ nhiên, trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, các ứng dụng chỉ đường sẽ giúp cho mọi người dễ dàng định vị vị trí và khoảng cách từ nơi cần đi cho đến nơi cần đến.

Nhưng các ứng dụng này không thể dự báo được tình trạng tắc đường khủng khiếp ở Bangkok. Chỉ có các TNV là người địa phương, họ mới rành phương án di chuyển thuận lợi nhất và kinh tế nhất dành cho cánh phóng viên.

Hôm ở sân điền kinh bên trong khu liên hợp thể thao Supachalasai, tôi hỏi cô gái TNV tên Fresh (người Thái Lan ngoài tên tiếng bản địa, thường có thêm tên gọi ngắn gọn bằng tiếng Anh. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất có thể dùng làm ví dụ, đó là Madam Pang, vốn có tên thật là Nualphan Lamsam), đường đến Nhà thi đấu Bangkok Thonburi University, địa điểm thi đấu hai nội dung futsal nam và nữ, trong môn bóng đá.

Fresh cho biết: “Gọi là Đại học Bangkok, nhưng thực ra địa điểm này nằm bên ngoài Bangkok, cách trung tâm hơn 20km. Tôi không thể nói chính xác khoảng thời gian anh sẽ đi từ đây đến đó, vì còn phụ thuộc vào tình trạng tắc đường”.

TNV hướng dẫn cho phóng viên Dân trí cách di chuyển tốt nhất tại Bangkok, vừa tránh tắc đường, vừa tiết kiệm (Ảnh: Hải Long).

Thế rồi Fresh chỉ cho tôi đến 3 phương án di chuyển khác nhau, vừa tiết kiệm, vừa tránh được tình trạng kẹt xe kinh hoàng tại Bangkok. Trong đó, cô nhấn mạnh đến phương án thứ hai: “Anh có thể bắt đầu di chuyển từ trạm BTS (tàu điện trên không) ở trung tâm thành phố, sau đó di chuyển xuống nhà ga MRT (tàu điện ngầm)”.

“Đến ga cuối của tuyến tàu điện ngầm này, anh chuyển phương tiện, chuyển tuyến đường bằng xe buýt số 84, để đến thẳng Bangkok Thonburi Uniersity. Từ vị trí ga tàu điện ngầm cuối cùng là đã bắt đầu ra đến ngoại thành. Khi đó, anh đi xe buýt sẽ đỡ lo tắc đường”, Fresh nhiệt tình hướng dẫn.

Có thể, với phần đông người không sang Thái Lan, không đến Bangkok những ngày này, những lời hướng dẫn kể trên không mấy giá trị. Tuy nhiên, với đội ngũ đang trực tiếp tác nghiệp tại SEA Games, những lời hướng dẫn như kiểu của Fresh giúp cho chúng tôi vừa tránh được cảnh mất sức, mất thời gian vì phải ngồi trên xe nhiều tiếng đồng hồ cả đi lẫn về khi gặp tình trạng kẹt xe, vừa tiết kiệm chi phí rất lớn.

Bởi, ở bất kỳ siêu đô thị nào trên thế giới, di chuyển bằng tàu điện luôn là phương án di chuyển tiết kiệm nhất, trong khi chúng tôi còn phải ở lại đây nhiều tuần lễ, di chuyển rất nhiều lần trên những cung đường tương tự như thế.

Xứ sở của những nụ cười

Một lần khác, tôi hỏi cô gái TNV ở sân vận động Rajamangala: “Ngày nào cũng ngồi ở đây, làm cùng một công việc, cô có cảm thấy buồn chán không?”.

Khẩu hiệu của ngành du lịch Thái Lan: "Xứ sở của những nụ cười" (Ảnh: T.V).

Cô gái trả lời gần như ngay lập tức: “Khi anh và đồng nghiệp của anh không đến đây mỗi ngày, chúng tôi mới thấy buồn, thấy chán. Hôm trước có các trận bóng đá (ngày 11/12, U22 Việt Nam gặp U22 Malaysia và U22 Thái Lan gặp U22 Singapore), sân rất đông, các anh đến rất đông, không khí thật rộn ràng”.

“Hôm nay không có bóng đá, mọi người vắng hẳn (sân vận động Rajamangala là một trong những điểm đặt trung tâm báo chí phụ SPC của SEA Games 33), đó mới thật sự là buồn, là chán”, cô nói thêm.

Còn anh bạn Atom ở trung tâm báo chí (IBC) và truyền hình quốc tế (MPC) chính của đại hội, đặt tại Trung tâm truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT), rất nhiệt tình trong việc giúp chúng tôi hoàn tất các thủ tục, để được tác nghiệp tại SEA Games lần này.

Hôm tôi đến trung tâm báo chí ngay trước lễ khai mạc, tôi ngỏ ý muốn nhận thẻ tác nghiệp và áo Bib (loại áo khoác bên ngoài dành cho phóng viên ảnh) thay cho một đồng nghiệp, vì bận công việc không thể có mặt để trực tiếp nhận những vật này. Atom vẫn hồ hởi: “Không thành vấn đề, miễn là bạn của anh có gửi cho anh hộ chiếu, hoặc ảnh hộ chiếu để chúng tôi xác minh”.

Nụ cười thường trực trên môi các TNV tại Trung tâm báo chí của SEA Games 33 (Ảnh: T.V).

“Tôi biết các anh bận nhiều việc, không phải ai cũng có thể có mặt tại đây. Hơn nữa, đường đến đây cũng xa, nên anh nhận giúp bạn anh vốn không thành vấn đề.

Nhân tiện, anh có thể dùng bữa trưa tại Trung tâm báo chí, trước khi quay trở lại với công việc. Anh có thể an tâm với thực đơn của chúng tôi, sẽ không có thịt heo trong thực đơn, vì chúng tôi biết sẽ có những phóng viên đạo Hồi, đến từ những quốc gia Hồi giáo tham dự đại hội”, Atom nhẹ nhàng cho biết.

Một câu nói đơn giản thôi, nhưng khiến cho người nghe cảm nhận được sự chu đáo của những người chủ nhà, cảm nhận được sự chuyên nghiệp của các bạn TNV ở SEA Games 33. Ở họ, dường như có cái chất của những người làm dịch vụ chuyên nghiệp, của một quốc gia nổi tiếng về du lịch.

Họ khiến cho người ta có cảm giác họ luôn cố gắng giữ hình ảnh trong câu trong thông điệp chung của ngành du lịch Thái Lan khi nhắc đến đất nước của mình: “Xứ sở của những nụ cười"!