U23 Việt Nam: Nghịch lý trong chiến thắng Jordan và cú đấm đầy sức nặng

“Vũ khí nguy hiểm” của HLV Kim Sang Sik

Thông số về chiều cao của các đội bóng tham dự giải U23 châu Á đã được nhắc tới trước khi giải đấu diễn ra. Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan vào tối 6/1, bảng thống kê này (về chiều cao) lại được nhắc lại.

U23 Việt Nam "thấp bé nhẹ cân" nhưng lại nguy hiểm ở các tình huống cố định (Ảnh: AFC).

Theo đó, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam chỉ là 177,39m, thấp thứ hai giải đấu chỉ hơn U23 Thái Lan (1,77,30m). Sở dĩ, thống kê này được “đào lên” bởi nhiều trang Facebook và báo chí trong và ngoài nước vì nó chứa đựng nghịch lý đầy thú vị về đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Đội bóng “thấp bé nhẹ cân” của giải đấu đã trừng phạt U23 Jordan cao to bằng hai tình huống cố định. Tới mức, tờ ASEAN Football phải lên tiếng đầy nghi ngờ: “Phải chăng trong bóng đá hiện đại, chiều cao không phải là yếu tố quyết định?”. Còn trang AFC Asian Cup đã ví von U23 Việt Nam với Arsenal, đội bóng rất mạnh về "bóng chết" ở giải Ngoại hạng Anh.

Cần phải nói thêm rằng, hai bàn thắng của U23 Việt Nam vào lưới U23 Jordan không phải là hiện tượng riêng lẻ. Dưới thời HLV Kim Sang Sik, “Rồng vàng” rất mạnh về bóng chết. Thống kê cho thấy, đội bóng đã ghi 8 bàn từ các tình huống cố định ở ba giải đấu chính thức là U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

Bản thân HLV Omar Najhi không ngạc nhiên về vũ khí này của U23 Việt Nam nhưng ông thừa nhận không thể chống đỡ. Vị HLV người Morocco chia sẻ sau trận: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ với kịch bản chống lại các tình huống cố định của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội vẫn cần cải thiện rất nhiều khi mắc nhiều sai lầm. Chúng tôi không thường bị thua theo cách này trong các trận đấu gần đây”.

Nói vậy để thấy rằng, trong các tình huống cố định, U23 Việt Nam cũng cho thấy sự biến hóa. Chuyên gia người Hàn Quốc, Bae Ji Won, từng đề cập tới các tình huống cố định của U23 Việt Nam khi chia sẻ với Dân trí vào dịp SEA Games: “U22 Việt Nam đang dần biết cách tận dụng tình huống cố định và nó trở thành vũ khí thực sự lợi hại của đội bóng. Các đội tuyển Việt Nam cũng cần phát huy kỹ năng này, đặc biệt khi vươn ra ngoài khu vực Đông Nam Á và đối đầu với các đối thủ mạnh ở những giải đấu lớn của châu Á”.

Ở thời điểm này, khi thế giới bóng đá chưa sản sinh ra hệ thống chiến thuật mới, đủ sức tạo ra đột biến, nhiều đội bóng đã tìm đến các tình huống cố định như cách giải quyết bế tắc. Arsenal đặc biệt thành công với chiến thuật này.

U23 Việt Nam đã tạo ra sự khác biệt nhờ "vũ khí nguy hiểm" từ bóng chết (Ảnh: AFC).

Phân tích thống kê chỉ ra rằng cơ hội để một đường lên bóng thông thường thành bàn là 1,1%, con số này với tình huống cố định là 1,8%. Sự khác biệt ấy thúc đẩy các đội bóng đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện chất lượng các pha bóng chết.

Ở Euro 2020, tuyển Italy khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi giành chức vô địch dù đang khủng hoảng. Bí quyết của họ nằm ở Gianni Vio, chuyên gia xây dựng tình huống cố định. Vị trợ lý của HLV Roberto Mancini có tới 4830 cách dàn xếp đá phạt, đủ để nâng tầm các pha bóng chết thành nghệ thuật.

Thành công của Italy đã mở ra cuộc cách mạng mới trong bóng đá, nơi các đội bóng sẵn sàng thuê riêng một chuyên gia dàn xếp các tình huống cố định. Cựu danh thủ Gary Neville thậm chí đã gọi chuyên gia Nicolas Jover của Arsenal là “thiên tài khó chịu nhất làng bóng đá” vì giúp “Pháo thủ” nâng tầm nhờ các tình huống cố định.

Quay trở lại với U23 Việt Nam, người hâm mộ đã nhắc tới trợ lý Lee Jung Soo của HLV Kim Sang Sik. Ông đã không chỉ lên ý tưởng mà còn chi tiết hóa từng khâu, từ điểm treo bóng, hướng di chuyển, che chắn hợp lệ cho đến khoảnh khắc tấn công điểm rơi.

Lee Jung Soo là trung vệ tài năng của bóng đá Hàn Quốc và thường được nhắc tới như là chuyên gia không chiến. Và giờ đây, trong đội hình của U23 Việt Nam, sự xuất sắc của Hiểu Minh đang gợi lên hình ảnh Lee Jung Soo ngày nào. Nhờ đóng góp âm thầm của vị chuyên gia này, U23 Việt Nam đang dần mang dáng dấp hiện đại hơn, biết tận dụng tối đa mọi cơ hội để biến thành bàn thắng.

Cái đầu lạnh của U23 Việt Nam

Trong giai đoạn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik luôn chịu sự nghi ngờ từ giới mộ điệu. Lý do bởi lối chơi của đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam đều không thực sự bắt mắt, thậm chí có phần nhạt nhòa và chênh vênh. Thế nhưng, đáp lại sự nghi ngờ ấy, HLV Kim Sang Sik đang hóa thân thành “Vua Midas”, chạm đâu cũng ra vàng cho bóng đá Việt Nam.

Hệ thống của HLV Kim Sang Sik được tổ chức rất tốt (Ảnh: AFC).

Phải thừa nhận rằng những chiến thắng các đội bóng Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik “không sướng” như thời HLV Park Hang Seo nhưng hiệu quả hơn. Do đó, không ai có thể chê trách ông thầy người Hàn Quốc khi ông vẫn mang về thành công cho bóng đá Việt Nam.

Chuyên gia Richard Harcus từng đề cập: “Dưới thời HLV Kim, tôi thấy đội bóng vận hành kỷ luật và chặt chẽ hơn, đôi lúc kiên nhẫn hơn trong quá trình triển khai bóng. Vấn đề là phần lớn người hâm mộ không thích điều đó. Họ muốn thấy bóng đá tấn công, sáng tạo và giàu cảm hứng”.

Sự kỷ luật, chặt chẽ chính là yếu tố tiên quyết làm nên thành công của HLV Kim Sang Sik. Để vận hành được hệ thống như vậy đòi hỏi cái đầu lạnh của các cầu thủ. Thật may là lứa U23 Việt Nam thời điểm này luôn giữ được cái đầu lạnh, bất kể điều gì xảy ra.

Quay về trận chung kết SEA Games 33, U22 Việt Nam (nòng cốt của lứa U23 hiện tại) không hề nao núng dù bị U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 ngay tại thánh địa Rajamangala. Hay như trận gặp U23 Jordan vừa qua, toàn đội vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở của đối thủ trong hiệp 2.

Hệ thống của HLV Kim Sang Sik vận hành dựa trên sự kỷ luật, các cầu thủ di chuyển thành một khối thống nhất, đảm bảo hạn chế tối đa khoảng trống. Hệ thống này có thể sụp đổ khi một cá nhân lệch nhịp. Nhưng rất may là toàn đội U23 Việt Nam vẫn giữ được sự tỉnh táo.

U23 Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng nhờ lối chơi kỷ luật (Ảnh: AFC).

Cần nói thêm rằng, “Những chiến binh sao vàng” không hề phòng ngự kiểu “đổ bê tông” tiêu cực. Thay vào đó, đội bóng kiểm soát rất tốt từng đường vào khung thành của thủ môn Trung Kiên, bằng cách tổ chức “vây bắt” đối thủ ngay từ giữa sân và bịt rất tốt hai biên. Vì điều này, người hâm mộ không cảm thấy thót tim dù đối thủ ép sân. Hầu hết, các cơ hội của U23 Jordan đều tới từ nỗ lực sút xa và các tình huống cố định.

Vẫn biết, mọi thứ chưa thực sự hoàn hảo. Trong một vài tình huống, một vài cầu thủ U23 Việt Nam đã mắc lỗi nhưng đáng mừng là hệ thống ấy đã bọc lót rất tốt và hóa giải cơ hội của đối thủ.

Chặng đường của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á vẫn còn rất dài. Chưa thể đánh giá được điều gì về thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ sau một trận đấu. Nhưng người hâm mộ có thể vững tin vào hành trình phía trước của đội bóng. Ít nhất, cho tới lúc này, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng.