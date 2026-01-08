Chuyên gia: “U23 Việt Nam không thể đánh giá thấp U23 Kyrgyzstan”

U23 Việt Nam có khởi đầu tốt tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026, sau chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan trong buổi tối 6/1. Dù vậy, thách thức vẫn còn ở phía trước đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Cựu Phó chủ tịch (PCT) chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm cho rằng U23 Việt Nam nên tự tin, bởi chúng ta đủ sức vượt qua các trận đấu trước mắt. Ông Lâm cũng để ngỏ khả năng đội tuyển U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” ở giải U23 châu Á năm 2018.

Điều đáng chú ý, ông Dương Vũ Lâm chính là trưởng đoàn của đội tuyển U23 Việt Nam ở giải đấu diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 nói trên. Chiều 7/1, ông Lâm dành buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Cựu PCT VFF Dương Vũ Lâm (bìa phải) trong vai trò trưởng đoàn U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Tín hiệu tích cực sau trận ra quân

Ông đánh giá thế nào về đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Jordan, toàn đội đã thi đấu ra sao?

- Các cầu thủ đã thi đấu tốt ở trận đấu vừa rồi. Họ tự tin kiểm soát bóng và phối hợp nhóm trước đối thủ U23 Jordan có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng va chạm. Các cầu thủ U23 Việt Nam phát huy tốt điểm mạnh về mặt kỹ thuật. Họ xử lý bóng khéo léo, xoay trở tốt trong phạm vi hẹp khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn, nhất là trong hiệp một.

Về mặt chiến thuật, tôi cũng đánh giá ông Kim Sang Sik khá linh hoạt trong việc vận dụng đấu pháp ở trận đấu đã qua. Đầu tiên, ông ấy xua quân lên tấn công, gây sức ép cho các cầu thủ Jordan ở khoảng thời gian đầu trận, khi phát hiện đối thủ bắt nhịp chậm.

Sau đó, khi U23 Việt Nam đã giải quyết xong khâu tìm kiếm bàn thắng, dẫn trước đối phương đến hai bàn sau hiệp một, chúng ta chủ động chơi chậm lại trong hiệp hai. Việc chơi chậm lại, đá chặt chẽ ở hiệp thi đấu thứ nhì vừa khiến cho đối thủ ức chế, vừa giúp chúng ta tiết kiệm sức cho giai đoạn tiếp theo của giải đấu năm nay.

Về phía U23 Jordan, đội bóng Tây Á đã thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Tôi cho rằng U23 Jordan đã đánh giá sai đội tuyển U23 Việt Nam. Họ dường như nghiên cứu chưa kỹ đội bóng của HLV Kim Sang Sik, nên không lường trước được sự nguy hiểm của chúng ta.

U23 Việt Nam có khởi đầu tốt tại giải U23 châu Á năm nay (Ảnh: Hải Long).

Đây là điểm yếu chung của các đội bóng Tây Á. Khâu kỷ luật chiến thuật của họ không tốt bằng các đội bóng đến từ phía Đông châu Á, trong đó có đội tuyển U23 Việt Nam.

Cầu thủ U23 Jordan có một số người đang khoác áo đội tuyển quốc gia nước này (các tiền đạo Al-Shanaineh, Al-Kakhouri), nhưng chính các cầu thủ này lại làm lối chơi của U23 Jordan thêm rối. Họ có tư tưởng ngôi sao, nên hay chỉ trích các đồng đội khác xung quanh họ.

Điều này khiến cho U23 Jordan dễ bị rối, các pha phối hợp của họ thiếu gắn bó. Đặc biệt, sau khi U23 Jordan bị U23 Việt Nam dẫn trước, sự rối loạn này càng bộc lộ rõ. Từ đây, cũng phản ánh các cầu thủ U23 Việt Nam trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn so với một số đối thủ tại giải U23 châu Á đang diễn ra.

Vé tứ kết trong tầm tay

Trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam sẽ là trận gặp U23 Kyrgyzstan, có thể đội bóng Trung Á sẽ không lặp lại những sai lầm như đội bóng Tây Á, khi họ đối đầu với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik?

- Chắc chắn U23 Việt Nam không được chủ quan khi đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Thậm chí, ngay cả khi đội bóng Trung Á trắng tay sau lượt trận đầu tiên, do để thua U23 Saudi Arabia 0-1.

Trận thua này thật ra không phản ánh hết thực lực của U23 Kyrgyzstan, bởi họ mất người từ quá sớm (phút 34). Thi đấu trong thế 10 chống 11 trong thời gian dài như vậy, các cầu thủ Kyrgyzstan không thể phát huy đúng năng lực của mình.

U23 Kyrgyzstan không phát huy hết năng lực ở trận ra quân, vì họ bị mất người quá sớm (Ảnh: AFC).

Về lý thuyết, kỷ luật chiến thuật của U23 Kyrgyzstan sẽ tốt hơn U23 Jordan. Ngoài ra, đây là nền bóng đá tách ra từ Liên Xô (cũ), nên họ có một số phẩm chất giống bóng đá Nga hiện tại, đó là kỹ thuật tốt, tốc độ cao. Đội tuyển U23 Việt Nam cần phải thận trọng, chúng ta tự tin nhưng không tự mãn sau chiến thắng ở trận ra quân.

Ông hình dung U23 Việt Nam sẽ thi đấu như thế nào trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ nhì vòng bảng?

- Chúng ta sẽ không vội vã đẩy đội hình lên quá cao ở thời điểm bắt đầu trận đấu. Một vài phút đầu tiên có thể là khoảng thời gian đội bóng của HLV Kim Sang Sik thăm dò thực lực của đối phương.

Cầu thủ U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy khả năng kiểm soát bóng tốt của mình, rồi thông qua việc kiểm soát bóng, phối hợp nhóm, dần dần kéo giãn đội hình phòng ngự của U23 Kyrgyzstan, khai thác các khoảng trống mà họ để lộ ra khi hàng phòng ngự của họ bị kéo giãn.

Ngoài ra, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy năng lực khai thác các tình huống cố định. Chúng ta không nên bỏ qua điểm mạnh này của chính mình. Cho dù tôi hình dung chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi khai thác các tình huống cố định trước U23 Kyrgyzstan.

Đầu tiên do đối thủ đã nghiên cứu chúng ta sau lượt trận đầu tiên. Thứ nhì, như đã nói, kỷ luật chiến thuật của U23 Kyrgyzstan tốt hơn so với U23 Jordan, dẫn đến việc họ sẽ kèm người tốt hơn, bọc lót cho nhau hiệu quả hơn.

Mơ về kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”

Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, liệu chúng ta có đủ độ dày về mặt lực lượng để tiến xa tại giải năm nay?

- Về hàng tấn công, có lẽ U23 Việt Nam không gặp vấn đề lớn về tính chiều sâu lực lượng. Ngay cả cầu thủ mới toanh, lần đầu ra mắt đội tuyển U23 Việt Nam tại giải quốc tế chính thức là Nguyễn Lê Phát cũng đã chứng tỏ được năng lực của mình.

U23 Việt Nam sở hữu trung vệ Hiểu Minh có chất lượng chuyên môn rất cao (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tôi cũng bất ngờ ở chỗ một cầu thủ mới 18 tuổi lại chơi chững chạc đến vậy ở một giải đấu quy mô lớn như giải U23 châu Á. Đấy là hình ảnh chung của các cầu thủ tấn công U23 Việt Nam vào lúc này, nhiều vị trí có thể thay thế cho nhau mà sức mạnh tấn công của toàn đội vẫn được giữ ổn định.

Thế nhưng, ở hàng phòng ngự, khoảng cách giữa đội hình chính thức gồm những Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh so với đội hình dự bị, gồm các hậu vệ Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh, khá lớn. Nguyên nhân xuất phát từ chỗ các hậu vệ trong đội hình dự bị ít được thi đấu tại giải V-League hơn so với các cầu thủ trong đội hình chính thức.

Đặt trường hợp các trung vệ Hiểu Minh và Lý Đức gặp trục trặc về thể lực hoặc thẻ phạt, hàng thủ của U23 Việt Nam có thể sẽ suy yếu. Nhưng dù sao, nếu chỉ giải quyết 3 trận vòng bảng, U23 Việt Nam có thể duy trì lực lượng ở mức tốt. Ngoài ra, chỉ cần thắng U23 Kyrgyzstan ở lượt đấu tới, U23 Việt Nam đã gần như hoàn thành mục tiêu vào tứ kết.

Còn về việc tái hiện kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” như tại giải U23 châu Á năm 2018 thì sao, thưa ông?

- Đội hình hiện nay có một số nét tương đồng với đội hình từng vào chung kết giải U23 châu Á năm 2018. Đầu tiên, các cầu thủ hiện tại được cọ xát quốc tế rất nhiều, nên kinh nghiệm trận mạc của họ rất tốt, sự ăn ý rất cao, giống hệt đội U23 Việt Nam trước giải U23 châu Á năm 2018.

Trong đội hình của U23 Việt Nam hiện nay có một số cá nhân rất nổi bật, giống như vai trò của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu năm 2018. Những cầu thủ có chất lượng cao của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại có tiền đạo Đình Bắc, trung vệ Hiểu Minh và thủ môn Trung Kiên. Đây là những cầu thủ có thể giúp U23 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn.

Dù vậy, để tái hiện kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng”, U23 Việt Nam cần thêm yếu tố may mắn. Đây là yếu tố không thể loại trừ. Ngay cả đội U23 Việt Nam năm 2018 cũng có yếu tố may mắn này, bên cạnh năng lực chuyên môn. Hy vọng đội bóng của HLV Kim Sang Sik hiện nay cũng có được điều đó, tiến thật xa tại giải U23 châu Á 2026.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!