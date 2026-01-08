Đá hỏng phạt đền, U23 Qatar thất bại trước U23 UAE

U23 Qatar nhận thất bại cay đắng 0-2 trước U23 UAE

Ngay phút đầu tiên của trận đấu diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Qatar đã được hưởng quả phạt đền khi pha đột phá trong vòng cấm của tiền đạo Mohamed Khaled bị hậu vệ Ali Abdulaziz của U23 UAE phạm lỗi.

Alhashmi Mohialdin bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m ở phút thứ 3 (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên pha dứt điểm của đội trưởng Alhashmi Mohialdin trên chấm 11m đã không thắng được thủ thành Khaled Tawhid khiến U23 UAE bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ngay từ sớm.

Đến phút 13, đến lượt thủ thành Ali Ghulais của U23 Qatar xuất sắc cứu thua cho đội nhà khi dùng chân cản phá cú sút của Junior Ndiaye sau đường chuyền dọn cỗ của Ali Al Memari, tiền đạo đang chơi cho CLB Montpellier.

Phút 21, một lần nữa Junior Ndiaye dứt điểm trái phá trước vòng cấm khiến thủ thành Ali Ghulais không thể bắt dính bóng, giúp cho Al Memari đá bồi hiểm hóc mở tỷ số cho U23 UAE.

Al Memari mở tỷ số cho U23 UAE ở phút 21 (Ảnh: AFC).

Một pha phối hợp đẹp mắt ở phút 37 đã nhân đôi cách biệt cho U23 UAE, khi Richard Akonnor phối hợp với Al Memari để thoát xuống khoảng trống bên cánh trái, sau đó đường chuyền ngược của anh được Ndiaye dứt điểm thành bàn.

HLV Ilidio Vale đã thực hiện ba sự thay đổi người cho U23 Qatar ngay đầu hiệp 2, tung Moath Taha, Mobark Hamza và Rashid Al-Abdulla vào sân, với hy vọng tìm được cách lật ngược tình thế.

Một vài cú sút xa của Qatar đã cho thấy sự cải thiện trong lối chơi của họ, với Anas Abweny và Taha buộc thủ môn Tawhid phải thực hiện những pha cứu thua xuất sắc.

U23 Qatar nhận trận thua ngay trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Mặc dù chịu nhiều áp lực hơn trong hiệp 2, U23 UAE - dưới sự dẫn dắt ấn tượng của trung vệ Leonard Amesimeku ở hàng phòng ngự - vẫn giữ vững thế trận cân bằng trước Qatar để giành trọn 3 điểm ở trận ra quân bảng B VCK U23 châu Á 2026.

Với chiến thắng này, U23 UAE cùng có 3 điểm như U23 Nhật Bản nhưng xếp vị trí thứ 2 do kém hơn hiệu số. Cả hai sẽ đối đầu với nhau ở trận đấu tiếp theo, trong khi U23 Qatar sẽ chạm trán U23 Syria, cả hai trận đều diễn ra vào ngày 10/1.