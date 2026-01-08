Lợi thế vị trí đắt giá của Da Nang Downtown

Bất động sản trung tâm và giá trị bền vững

Nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy bất động sản trung tâm có biên độ tăng giá cao hơn ngoại vi. Tại Việt Nam, giá căn hộ trung tâm TPHCM trong 10 năm qua đã tăng gấp ba lần, đạt khoảng 500 triệu đồng/m², cho thấy sức hút bền bỉ của phân khúc này.

Bất động sản tại Thượng Hải ở hai bên sông Hoàng Phố (Ảnh: Shutterstock).

Các khảo sát cũng cho thấy cư dân, nhất là giới trẻ, chuyên gia và nhân lực trí thức ưu tiên sống tại trung tâm để hưởng tiện nghi, kết nối giao thông, công việc, giải trí và văn hóa trong phạm vi vài km. Nhu cầu lớn trong khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế khiến các dự án lõi đô thị được săn đón.

Tại Đà Nẵng, xu hướng này thể hiện rõ ở các vị trí ven sông Hàn - những nơi có giá đất cao, dao động khoảng 130-200 triệu đồng/m², dẫn đầu thị trường về sức mua. Với 65% dân số trong độ tuổi lao động cùng chính sách thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao, nhu cầu sống - làm việc tại trung tâm Đà Nẵng dự báo còn tăng mạnh.

Da Nang Downtown - quần thể tiện ích ven sông Hàn

Da Nang Downtown sở hữu hai mặt giáp sông Hàn, nằm giữa hai cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn, trên quỹ đất 77ha còn lại đủ để triển khai một tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và kinh tế đêm quốc tế.

Đà Nẵng có sức hút bất động sản lớn nhờ lễ hội quanh năm (Ảnh: Sun Group).

Với vị trí này, dự án có khả năng kết nối toàn diện: giao thông thuận tiện, hạ tầng tiện ích đồng bộ và hưởng lợi trực tiếp từ các dòng chảy kinh tế - du lịch cùng các quy hoạch đã được phê duyệt.

Quần thể nằm giữa các điểm du lịch nổi tiếng như biển Mỹ Khê, bảo tàng Chăm, Ngũ Hành Sơn và trên trục kết nối Hội An - Thánh địa Mỹ Sơn, tạo luồng khách ổn định cho dịch vụ, lưu trú và vui chơi suốt ngày đêm. Dự án du lịch đường thủy 10.000 tỷ đồng cũng sẽ đi qua khu vực này, kết hợp với dự án Dòng sông Ánh sáng nâng tầm diện mạo sông Hàn.

Cách trung tâm hành chính 10 phút di chuyển, Da Nang Downtown bao quanh nhiều tổ hợp văn phòng, khu công sở và hành chính, trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới tri thức, thành đạt và chuyên gia đến làm việc.

Trải nghiệm sống - giải trí - thương mại đồng bộ

Dự án tích hợp các tiện ích đủ lực để trở thành khu vực vui chơi giải trí, thành phố thu nhỏ hoạt động cả ngày lẫn đêm. Phân khu thấp tầng bao quanh công viên trung tâm, hình thành các dãy phố thương mại sống động; khu cao tầng tích hợp hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em và không gian thương mại nhộn nhịp.

Phối cảnh minh họa quần thể Da Nang Downtown (Ảnh: Sun Group).

Điểm nhấn là công viên văn hóa - giải trí với nhà hát hơn 9.000m², sức chứa 4.000 chỗ, kèm bảo tàng và trung tâm triển lãm. Sun Group dự kiến mang đến loạt show nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp quốc tế, sự kiện pháo hoa và các hoạt động kích hoạt kinh tế đêm, biến nơi đây thành điểm vui chơi giải trí nổi bật ven sông Hàn.

Với quỹ đất ven sông Hàn ngày càng hiếm, cùng các lợi thế về kết nối, tiện ích và tiềm năng khai thác thương mại, Da Nang Downtown được đánh giá hội tụ giá trị sử dụng - trải nghiệm sống chất lượng và giá trị đầu tư bền vững, hứa hẹn trở thành tài sản đáng giá lâu dài cho cư dân và nhà đầu tư.